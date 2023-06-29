«Терминал Астафьева» на тридцать процентов увеличил объем выгрузки контейнеров

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Как сообщили в предприятии, ускорение выгрузки контейнеров стало возможно благодаря слаженной работе всех служб порта.
«Контейнерные суда мы ставим под выгрузку к причалу без ожидания на рейде. В это время ведется оформление по предварительной заявке в таможню. Нами сформированы профессиональные бригады операторов, опыт которых постоянно растет. Также в скорости погрузки и выгрузки помогает автоматический спредер, который позволяет вести работу практически без участия человека. Тем самым в сутки количество выгруженных контейнеров доходит до 180-200 штук. Важно, что это судно не ушло от нас порожним, на экспорт мы загрузили более 70 контейнеров в Китай», — сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.
Отметим, что «Терминал Астафьева» продолжает наращивать объемы экспортно-импортных операций с контейнерами. Специалисты предприятия успешно освоили технологии погрузки и выгрузки «борт-вагон», получили генеральное разрешение находкинской таможни на хранение контейнерных грузов на своей площадке.
Предприятие отправляет в центральную часть страны до семи контейнерных поездов в неделю. Отправка контейнеров проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки.