zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Изображение материала

«Терминал Астафьева» на тридцать процентов увеличил объем выгрузки контейнеров

29 июня 2023, 04:07
Сотрудники «Терминала Астафьева» завершили выгрузку почти 400 контейнеров с судна Victory Voyager. Тем самым, в июне 2023 года предприятие выгрузило на 30 процентов больше показателей предыдущих месяцев.

Как сообщили в предприятии, ускорение выгрузки контейнеров стало возможно благодаря слаженной работе всех служб порта.

«Контейнерные суда мы ставим под выгрузку к причалу без ожидания на рейде. В это время ведется оформление по предварительной заявке в таможню. Нами сформированы профессиональные бригады операторов, опыт которых постоянно растет. Также в скорости погрузки и выгрузки помогает автоматический спредер, который позволяет вести работу практически без участия человека. Тем самым в сутки количество выгруженных контейнеров доходит до 180-200 штук. Важно, что это судно не ушло от нас порожним, на экспорт мы загрузили более 70 контейнеров в Китай», — сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Отметим, что «Терминал Астафьева» продолжает наращивать объемы экспортно-импортных операций с контейнерами. Специалисты предприятия успешно освоили технологии погрузки и выгрузки «борт-вагон», получили генеральное разрешение находкинской таможни на хранение контейнерных грузов на своей площадке.

Предприятие отправляет в центральную часть страны до семи контейнерных поездов в неделю. Отправка контейнеров проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки.

#Приморский край
Подпишитесь
Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье
9 июня 06:53
«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев
9 июня 02:34
Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео
9 июня 02:13
Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке
9 июня 09:25
Режим ЧС введён во Владивостоке
9 июня 07:14
«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания
22 июня 23:00