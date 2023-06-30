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Фабрика мороженого «Урса» объявила конкурс на самый крутой рилс

30 июня 2023, 01:58
Дети Приморья получили шанс посостязаться друг с другом в блогерстве. Самые креативные ребята получат от Владивостокской фабрики мороженого «Урса» крутые призы.
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Город

Участие в конкурсе могут принять дети и подростки, не достигнувшие совершеннолетия, то есть 18-летнего возраста. Суть конкурса проста: юным приморцам необходимо снять короткий видеоролик, смонтировать его и загрузить в социальную сеть «Вконтакте» с хэштегами номинации и отметкой официального сообщества «Урсы». Обязательное условие — участники конкурса должны быть подписаны на него.

Номинаций представлено несколько. Одна из них приурочена ко Дню рождения дальневосточной столицы и так и называется #с_днем_рождения_Владивосток. Участникам предлагается рассказать о городе, выразив к нему свою любовь.

Не обошли организаторы конкурса и неповторимые красоты дальневосточного региона. Во второй номинации — «Природа Приморского края» — ребятам предлагается показать незабываемую флору и фауну Приморья. Отмечается, что принимаются любые кадры красот региона — от заката до рассвета, от ручейка до моря, от бабочки до тигра — под хештегом #дальневосточные_вкусы.

Также участники могут рассказать о своём самом незабываемом впечатлении от путешествия, опубликовав ролик в номинации #вкусные_путешествия. Юные приморцы могут поделиться опытом или эмоциями, полученными в походах, поездках или заплывах. В общем, самое время доставать кадры с отпуска в Андреевке.

Определять победителей будет экспертное жюри, в состав которого войдут представители мэрии Владивостока, Фабрики мороженого «Урса», журналисты и известные творцы дальневосточной столицы.

«Получив от команды „Урса“ предложение войти в состав жюри конкурса видеороликов, я сразу же согласился. Мне, как человеку, который имеет прямое отношение к медиа, интересно увидеть взгляд молодого поколения на процесс съемок и монтажа, поиска идеи видео и ее реализации. Тем более, что конкурс проводится в абсолютно разных номинациях, а количество видео не ограничено. Я считаю, что конкурс Фабрики мороженого — отличная возможность для ребят проявить свой талант, раскрыть творческий потенциал и рассказать о своей родине — Приморском крае» — отметил член жюри, приморский журналист Илья Табаченко.

Конкурс начался 24 июня и продлится до конца лета — 31 августа. А уже 8 сентября победители получат свои подарки. За первое место в каждой номинации — ноутбук Huawei, за второе — планшет той же фирмы, за третье — «набор блогера», в который войдут штатив, лампа и проводной микрофон. Кроме того, будет разыгран специальный приз — телескоп.

А для тех, кому уже сейчас не терпится получить подарок от «Урсы», в честь Дня города в это воскресенье с 12 до 15 часов фабрика мороженого организует конкурсы и лотерею. Команда подготовила для горожан яркий праздник. Организаторы обещают гостям множество активностей для взрослых и детей.

«Мы подготовили веселые конкурсы и подарки в виде новинок нашего уникального мороженого. Гостей также будет ждать развлекательная программа с участием нашего маскота — белого медведя. С 12 до 15 часов ждем вас на набережной у фонтана, а с 18:00 — у фирменного магазина у центрального входа на стадион „Динамо“. Проведите лето вместе с Урсой!» — отметила начальник отдела реализации Владивостокской фабрики мороженого Евгения Винокурова.

Напомним, что «Урса» регулярно устраивает праздники для жителей и гостей дальневосточной столицы. На прошлых выходных в День молодёжи Владивостокская фабрика мороженого поддержала юных КВНщиков, подарив победителям по ящику сладких призов.

А 1 июня, в День защиты детей, на набережной Спортивной гавани ребятам раздавали бесплатное мороженое «Урса». Всего представители фабрики раздали 1500 вкусных порций. Что может быть приятнее, чем в летнюю жару насладиться любимым лакомством?

#Город#Дети#Приморский край#Владивосток
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