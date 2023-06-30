Фабрика мороженого «Урса» объявила конкурс на самый крутой рилс

А для тех, кому уже сейчас не терпится получить подарок от «Урсы», в честь Дня города в это воскресенье с 12 до 15 часов фабрика мороженого организует конкурсы и лотерею. Команда подготовила для горожан яркий праздник. Организаторы обещают гостям множество активностей для взрослых и детей.