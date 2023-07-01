Кровавая баня: гидроцикл столкнулся с лодкой во Владивостоке — видео

Двое людей в состоянии алкогольного опьянения на гидроцикле столкнулись с маломерной лодкой в проливе Босфор Восточный. Один из них пробил себе голову, другой член экипажа также был в крови. Для оказания экстренной медицинской помощи направили сотрудников МЧС поисково-спасательного отряда. Пострадавших доставили в больницу.