Кровавая баня: гидроцикл столкнулся с лодкой во Владивостоке — видео

Posted 1 июля 02:15
Published 1 июля 02:15
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Двое людей в состоянии алкогольного опьянения на гидроцикле столкнулись с маломерной лодкой в проливе Босфор Восточный. Один из них пробил себе голову, другой член экипажа также был в крови. Для оказания экстренной медицинской помощи направили сотрудников МЧС поисково-спасательного отряда. Пострадавших доставили в больницу.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.
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