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Posted 1 июля 02:15

Published 1 июля 02:15

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

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Кровавая баня: гидроцикл столкнулся с лодкой во Владивостоке — видео

1 июля 2023, 02:15
Двое мужчин на гидроскуторе врезались в лодку и пострадали в районе острова Русский во Владивостоке. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Двое людей в состоянии алкогольного опьянения на гидроцикле столкнулись с маломерной лодкой в проливе Босфор Восточный. Один из них пробил себе голову, другой член экипажа также был в крови. Для оказания экстренной медицинской помощи направили сотрудников МЧС поисково-спасательного отряда. Пострадавших доставили в больницу.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которую обманули на миллион рублей.

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