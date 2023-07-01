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Posted 1 июля 01:13

Published 1 июля 01:13

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

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Женщину обманули на миллион рублей в Приморье

1 июля 2023, 01:13
Женщину в возрасте 51 года обманули мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов и попросив перевести все денежные средства на «безопасный счет». Она потеряла более миллиона рублей.

Установлено, что 51-летней жительнице Арсеньева позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, и попросила оказать содействие в поимке мошенников. Затем пострадавшей поступил звонок в одном из мессенджеров, где собеседник сказал перевести имевшиеся деньги на указанный банковский счет. Подчиняясь их инструкциям, она отправила 1 030 680 рублей мошенникам.

По ее словам, она уже знала о подобных случаях мошенничества, но не смогла распознать аферистов в этом конкретном случае.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о проверке подпольного пара.

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#Происшествие#Полиция#Новости#Приморский край
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