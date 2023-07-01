Женщину обманули на миллион рублей в Приморье

Posted 1 июля 01:13
Published 1 июля 01:13
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Установлено, что 51-летней жительнице Арсеньева позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, и попросила оказать содействие в поимке мошенников. Затем пострадавшей поступил звонок в одном из мессенджеров, где собеседник сказал перевести имевшиеся деньги на указанный банковский счет. Подчиняясь их инструкциям, она отправила 1 030 680 рублей мошенникам.
По ее словам, она уже знала о подобных случаях мошенничества, но не смогла распознать аферистов в этом конкретном случае.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о проверке подпольного пара.