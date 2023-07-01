Женщину обманули на миллион рублей в Приморье

Установлено, что 51-летней жительнице Арсеньева позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, и попросила оказать содействие в поимке мошенников. Затем пострадавшей поступил звонок в одном из мессенджеров, где собеседник сказал перевести имевшиеся деньги на указанный банковский счет. Подчиняясь их инструкциям, она отправила 1 030 680 рублей мошенникам.