«Город у моря динамично развивается»: Олег Кожемяко пожелал Владивостоку успехов

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Олег Кожемяко отметил, как динамично развивается Владивосток, максимально используя свой потенциал; как много делает команда администрации краевого центра, чтобы наш город вписался в объявленный президентом России курс на Восток.
Глава Приморского края подчеркнул, что столица ДФО давно и уверенно подтвердила и свой статус культурной, молодёжной столицы на востоке России.
Также Олег Кожемяко в своём официальном поздравлении отметил, что главный ресурс, главная сила и залог успешного развития Владивостока в будущем — это его жители, которые всегда помогают друг другу и всемерно поддерживают своих земляков, сражающихся на СВО.
Полный текст поздравления губернатора Приморского края Олега Кожемяко со 163-летием Владивостока можно прочитать здесь.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Владивостока Константин Шестаков поздравил владивостокцев с днём рождения города.