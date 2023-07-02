zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Изображение материала

«Город у моря динамично развивается»: Олег Кожемяко пожелал Владивостоку успехов

2 июля 2023, 02:30

Губернатор Приморского края поздравил Владивосток с днём рождения

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко официально поздравил Владивосток с днём рождения. Глава Приморья назвал наш город одним из самых современных в России.
Сюжет
Город

Олег Кожемяко отметил, как динамично развивается Владивосток, максимально используя свой потенциал; как много делает команда администрации краевого центра, чтобы наш город вписался в объявленный президентом России курс на Восток.

Глава Приморского края подчеркнул, что столица ДФО давно и уверенно подтвердила и свой статус культурной, молодёжной столицы на востоке России.

Также Олег Кожемяко в своём официальном поздравлении отметил, что главный ресурс, главная сила и залог успешного развития Владивостока в будущем — это его жители, которые всегда помогают друг другу и всемерно поддерживают своих земляков, сражающихся на СВО.

Полный текст поздравления губернатора Приморского края Олега Кожемяко со 163-летием Владивостока можно прочитать здесь.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Владивостока Константин Шестаков поздравил владивостокцев с днём рождения города.

#День города#Город#Праздник#Новости#Приморский край#Владивосток#Олег Кожемяко
Подпишитесь
Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье
9 июня 06:53
«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев
9 июня 02:34
Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео
9 июня 02:13
Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке
9 июня 09:25
Режим ЧС введён во Владивостоке
9 июня 07:14
«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания
22 июня 23:00