Молодой и перспективный — Константин Шестаков поздравил Владивосток с днём рождения

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«Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
Сегодня мы празднуем 163-ю годовщину со дня основания нашего любимого города.
Владивосток, вне всяких сомнений, — самый лучший город Земли, — говорится в поздравлении главы Владивостока, опубликованном в официальном telegram-канале Константина Шестакова. — Потому что именно здесь, на берегу Тихого океана, неустанно бьётся сердце Дальнего Востока и начинается наша дорогая Родина — Россия. Здесь, как нигде, и днем и ночью кипит жизнь, открываются новые горизонты. Здесь рождаются семьи, проходят одни из самых масштабных в стране событий, развиваются передовые проекты.
Наш Владивосток — молодой, активный и перспективный. И в этом он является полным отражением его жителей — таких же энергичных, целеустремленных и смелых. Своими маленькими и большими достижениями вы украшаете Владивосток, делаете вклад в его развитие.
День города — это наш общий праздник. И в этот день я хочу выразить благодарность всем жителям, кто неравнодушен к настоящему и будущему Владивостока. Кто каждый день трудится на его благо, делает его краше, комфортнее и привлекательнее.
Желаю всем владивостокцам крепкого здоровья, благополучия, много счастливых и радостных моментов. Давайте будем и дальше работать на благо нашего родного города, создавая новые выдающиеся страницы в его славной истории.
С праздником!».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что включает в себя программа празднования Дня города во Владивостоке.