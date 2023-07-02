Прогулкой по местам юности отметил день рождения Владивостока Олег Кожемяко — видео

Posted Сегодня, 00:20
Published Сегодня, 00:20
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В своём официальном telegram-канале Олег Николаевич опубликовал душевное и немного ностальгическое видео — прогулку по местам своей юности, по Краснознамённому переулку.
— У каждого из нас есть свой Владивосток — это памятные места, связанные с приятными событиями, с добрыми друзьями. Для меня одно из таких мест — Краснознаменный переулок, который спускается с Фонтанной на Семёновскую. Здесь в 70-е годы мы часто гуляли, ходили в гости. Недалеко был мой институт — ДВИСТ, — сказал глава Приморья.
Олег Кожемяко рассказал также, что здесь, в Краснознамённом переулке жили его друзья, в том числе — Всеволод Карпенко, сын знаменитого гарпунёра Никона Карпенко, Героя Социалистического Труда.
Сегодня на доме 9/11 по Краснознамённому переулку установлена памятная доска в честь этого уважаемого человека.
— Приятно пройтись по этим местам, посмотреть, как они изменились, вспомнить о молодости, — сказал Олег Кожемяко с тёплой улыбкой. — С днём рождения, любимый город! С праздником, дорогие друзья!