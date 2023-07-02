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Прогулкой по местам юности отметил день рождения Владивостока Олег Кожемяко — видео

2 июля 2023, 00:20

Губернатор Приморского края поздравил Владивосток со 163-летием

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко неформально, трогательно и искренне поздравил Владивосток с Днем города.
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В своём официальном telegram-канале Олег Николаевич опубликовал душевное и немного ностальгическое видео — прогулку по местам своей юности, по Краснознамённому переулку.

— У каждого из нас есть свой Владивосток — это памятные места, связанные с приятными событиями, с добрыми друзьями. Для меня одно из таких мест — Краснознаменный переулок, который спускается с Фонтанной на Семёновскую. Здесь в 70-е годы мы часто гуляли, ходили в гости. Недалеко был мой институт — ДВИСТ, — сказал глава Приморья.

Олег Кожемяко рассказал также, что здесь, в Краснознамённом переулке жили его друзья, в том числе — Всеволод Карпенко, сын знаменитого гарпунёра Никона Карпенко, Героя Социалистического Труда.

Сегодня на доме 9/11 по Краснознамённому переулку установлена памятная доска в честь этого уважаемого человека.

— Приятно пройтись по этим местам, посмотреть, как они изменились, вспомнить о молодости, — сказал Олег Кожемяко с тёплой улыбкой. — С днём рождения, любимый город! С праздником, дорогие друзья!
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