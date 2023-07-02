Швы на путепроводе, ремонт теплотрасс: глава Владивостока подвел итоги недели

Также Константин Шестаков подчеркнул, как важна для города программа «1000 дворов», инициированная губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Ежегодно более ста дворов во Владивостоке по нему благоустраиваются. В этом году в планах 115 территорий, по 60 адресам ведутся работы, на Русской, 57л и 57п и других работы завершены.