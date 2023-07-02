Швы на путепроводе, ремонт теплотрасс: глава Владивостока подвел итоги недели

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Первое, о чём рассказал глава Владивостока, — ремонт дорог. Работы идут на 19 участках.
— Среди них — улицы Толстого по нацпроекту БКД (эти работы мы завершаем), Шуйская (финальные работы по мостовому пролёту через Вторую речку), Карла Маркса, Махалина (долгожданный проект, там действительно дорога требовала серьёзного внимания), Нейбута (формируется ливневая канализация), переулок Павленко, Калинина (формирование пешеходных связей), Окатовая, — сказал глава города.
Второе — ямочный ремонт, аварийный, по итогам ливневых дождей. В сфере внимания — Стрелочная, Адмирала Корнилова, Лейтенанта Шмидта, Гоголя-2.
Константин Шестаков отметил, что на 12 улицах основные работы подошли к финалу. В будущем году на Кипарисовой появится полноценный тротуар. Также он подчеркнул, что на этой неделе большое внимание уделялось работе с грунтовыми дорогами, несколько раз приводили в порядок Нефтеветку.
— Большая и важная часть жизни Владивостока сегодня — ремонт деформационных швов на Некрасовском путепроводе, — сказал Константин Шестаков. — Дожди внесли корректировки в сроки работ, вести их в ливни нельзя. Но они жизненно необходимы, без них работа моста невозможна. Поэтому ремонт швов будет проведён. Тротуар же будут ремонтировать после окончания работы над швами.
Большое внимание глава города уделил обновлению общественного транспорта. ВПОПАТ обновляет парк.
— Мы делаем это системно, к концу года будет в целом закуплено более ста новых автобусов, — сказал Константин Шестаков. — Перевозчики поверили в возможность долговременной работы с администрацией города и начали менять парк. Уже ими закуплено много новых автобусов, вот компания «Самокат» ставит на 17-й маршрут четыре новых больших автобуса и закупает на маршрут «16ц» новые средние автобусы.
Также Константин Шестаков подчеркнул, как важна для города программа «1000 дворов», инициированная губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Ежегодно более ста дворов во Владивостоке по нему благоустраиваются. В этом году в планах 115 территорий, по 60 адресам ведутся работы, на Русской, 57л и 57п и других работы завершены.
Значимые работы ведутся у озера на Сафонова, 14, жители города скоро смогут погулять там со своими детьми.
Большая проблема для Владивостока — ремонт сетей, согласился с горожанами глава столицы ДФО. Но вести эти работы жизненно необходимо!
— Привлечены огромные средства — более 4 млрд рублей из разных бюджетов. Это доставляет дискомфорт, но это крайне необходимо, — отметил он. — Мы набрали хороший темп, есть необходимость ежегодно менять не менее четырёх процентов сетей. Мы так и будем делать, чтобы зимой не мерзнуть.
Отмечу также, что идёт комплексный ремонт стадионов при школах, детских площадок, теневых навесов в детских садах. Губернатор Приморья поддержал этот проект. Уже в 17 садах ремонт навесов завершён. На 30 объектах работы идут. Сданы 7 стадионов, на 28 объектах продолжаются. В целом ремонт стадионов у школ будет завершён к 1 сентября.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Константин Шестаков поздравил жителей города со 163-летием Владивостока.