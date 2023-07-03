Фабрика мороженого «Урса» подарила горожанам праздник в День рождения Владивостока

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Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:18
День города для Владивостока и его жителей, безусловно, всегда особое событие. Ежегодно второго июля горожане собираются в центре дальневосточной столицы, чтобы отпраздновать именины. Все танцуют, поют и веселятся. Но какой же праздник в жаркий солнечный денёк без вкусного свежего мороженого?
Владивостокская фабрика мороженого регулярно дарит детям и их родителям не только любимое лакомство, но и незабываемые эмоции. В День города на набережной Спортивной гавани для гостей мероприятия «Урса» подготовила множество активностей, конкурсов и подарков.
Самые маленькие горожане могли посоревноваться друг с другом в ловкости, поиграв в известную каждому игру «Твистер». Устоявшего до конца и ни разу не упавшего ждал сладкий подарок — порция любимого мороженого, а участникам раздавали яркие шарики с медведем Урсой.
Также все дети и взрослые активно принимали участие в праздничной лотерее. Каждые тридцать минут команда «Урсы» случайным путём определяла трёх счастливчиков, которым доставались самый настоящий волейбольный мяч и ведёрко вкуснейшего мороженого для всей семьи.
«Очень крутой праздник. Решили поучаствовать в лотерее, пока сын рядом играет в „Твистер“, но не думали, что что-то выиграем, а тут „бац“ и ведёрко мороженого. В такую погоду — самое то», — поделились эмоциями горожане.
Кроме того, абсолютно каждый мог поучаствовать в различных конкурсах у яркой фотозоны и сделать несколько памятных фото. И, конечно же, обняться с Урсой — пушистым и улыбчивым белым мишкой, символом Владивостокской фабрики.
Мы вместе с нашими горожанами празднуем День города Владивостока. Всех поздравляем с этим чудесным праздником! Всех сегодня поздравляем и приглашаем к нашему стенду выиграть прекрасные призы и новое мороженое. И, конечно, всех горожан, особенно молодёжь, приглашаем поучаствовать в нашем конкурсе рилсов, который будет проходить всё лето. Ребята могут поснимать интересные видео про Владивосток, про Приморский край, и выиграть отличные призы», — рассказала начальник отдела реализации Владивостокской фабрики мороженого Евгения Винокурова.
Напомним, что дети и подростки до 18 лет уже сейчас могут принять участие в специальном конкурсе от «Урсы» и получить в награду ценные призы. Нужно всего лишь снять видео, смонтировать и загрузить на свою страницу в VK с отметкой @ursa_morozhenoe с хештегами и названием номинации. Их будет несколько:
— «С днём рождения, Владивосток!» — в честь 163-летия города участникам предлагается выразить свою любовь к дальневосточной столице. #семья_любимых_вкусов
— «Красоты Приморского края» — каждый может показать неповторимое Приморье в его флоре и фауне, лесных пейзажах и морской синеве, рассветах и закатах. #дальневосточные_вкусы
— «Путешествие» — участники могут поделиться своими эмоциями и фотографиями из поездок по всему миру. #вкусные_путешествия
Конкурс продлится с 22 июня по 31 августа, а уже 1 сентября будут известны имена счастливчиков, которые получат в награду ноутбук, планшет или «набор блогера» в зависимости от занятого места.