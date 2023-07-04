Дешево и много: впервые 500 китаянок мчат во Владивосток, чтобы колесить по Приморью

Posted Вчера, 00:21
Published Вчера, 00:21
Modified Вчера, 23:41
Updated Вчера, 23:41
Как сообщает агентство Синьхуа, прямой маршрут из Юэян во Владивосток составляет 10 суток, обратно паром будет идти 12 суток.
«По сравнению с транзитной перевозкой через Шанхай /Восточный Китай/ время в пути сократилось примерно на пять суток, а затраты на перевозку — на 40%», — уточнили в издании.
Согласно прогнозам, годовой грузооборот по этому маршруту достигнет 50 тысяч тонн, что призвано укрепить торгово-экономические отношения между странами.
Отметим, что укрепление торговых отношений с Китаем — один из важных пунктов Курса на Восток, согласно которому Приморье становится «парадными воротами» России — для стран АТР.