Дешево и много: впервые 500 китаянок мчат во Владивосток, чтобы колесить по Приморью

Более пяти сотен авто из Китая направляются во Владивосток по прямому маршруту

В понедельник, 3 июля, китайское судно с 564 автомобилями и запчастями вышло из порта Чэнлинцзи в городе Юэян и отправилось во Владивосток. Это стало первым прямым рейсом между провинцией Хунань и Россией.

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