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Дешево и много: впервые 500 китаянок мчат во Владивосток, чтобы колесить по Приморью

4 июля 2023, 00:21

Более пяти сотен авто из Китая направляются во Владивосток по прямому маршруту

В понедельник, 3 июля, китайское судно с 564 автомобилями и запчастями вышло из порта Чэнлинцзи в городе Юэян и отправилось во Владивосток. Это стало первым прямым рейсом между провинцией Хунань и Россией.
Сюжет
Китай

Как сообщает агентство Синьхуа, прямой маршрут из Юэян во Владивосток составляет 10 суток, обратно паром будет идти 12 суток.

«По сравнению с транзитной перевозкой через Шанхай /Восточный Китай/ время в пути сократилось примерно на пять суток, а затраты на перевозку — на 40%», — уточнили в издании.

Согласно прогнозам, годовой грузооборот по этому маршруту достигнет 50 тысяч тонн, что призвано укрепить торгово-экономические отношения между странами.

Отметим, что укрепление торговых отношений с Китаем — один из важных пунктов Курса на Восток, согласно которому Приморье становится «парадными воротами» России — для стран АТР.

#Торговля#Экономика#Экономика Россия#Новости#Приморский край#Китай
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