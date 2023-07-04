Где купаться безопасно? Публикуем адреса 18 пляжей в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало, что ряд громких происшествий всколыхнул регион с начала открытия купального сезона. Только за последние выходные вода унесла жизнь шестерых детей. В связи с этим власти Приморья обратились к гражданам и попросили усилить контроль за школьниками на воде.