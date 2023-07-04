Где купаться безопасно? Публикуем адреса 18 пляжей в Приморье

Posted Вчера, 02:03
Published Вчера, 02:03
Modified Вчера, 23:40
Updated Вчера, 23:40
Официально безопасными признаны:
ООО «ТурПримКам», улица Солдатская, 49, озеро Солдатское, пляж «Солнечный»;
база отдыха «Морской бриз», село Перевозное, бухта Нарва, Амурский залив, улица Карьерная, 8;
пляж центральный «Золотые пески», село Андреевка, улица Школьная, 35;
ООО «Рай», микрорайон «Ливадия», 460 метров на юго-запад от улицы Набережная, 19;
ИП Тушкова, бухта «Стрельбище», в 700 метров от улицы Угловая, 2;
ООО «Бухта Отрада», улица Мартовская, 2;
ООО ДОЛ «Альбатрос», поселок Анна, улица Луговая, 12, бухта Анна;
ООО «Ривьера-Лагуна», улица Десятая, 26;
пляж «Солнечный», улица Садгородская, 23;
Всероссийский детский центр «Океан», улица Артековская, 10;
Санаторий «Приморье», Маковского, 187;
ООО «Лотс», бухта Лазурная, 19;
ИП Богун, железнодорожная станция «Чайка»;
ООО «Прибой», мыс Токаревского.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что ряд громких происшествий всколыхнул регион с начала открытия купального сезона. Только за последние выходные вода унесла жизнь шестерых детей. В связи с этим власти Приморья обратились к гражданам и попросили усилить контроль за школьниками на воде.