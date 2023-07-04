zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 02:03

Published Вчера, 02:03

Modified Вчера, 23:40

Updated Вчера, 23:40

Изображение материала

Где купаться безопасно? Публикуем адреса 18 пляжей в Приморье

4 июля 2023, 02:03
Специальная комиссия признала 18 приморских пляжей безопасными для отдыха людей. Три из них находятся в детских оздоровительных лагерях.

Официально безопасными признаны:

  • ООО «АйСи», село Андреевка, бухта Троицы, в 36 метрах по направлению на северо-запад от улицы Набережная, 2;
  • ИП Солнышкина, село Рисовая Падь, улица Кленовая, 1;
  • ООО «Квалитет», мыс Подосенова, примерно в 1,5 километрах по направлению на северо-восток;
  • ДЮСШ «Патриот», село Подгорное, улица Таежная, 10а;

  • ООО «ТурПримКам», улица Солдатская, 49, озеро Солдатское, пляж «Солнечный»;

  • база отдыха «Морской бриз», село Перевозное, бухта Нарва, Амурский залив, улица Карьерная, 8;

  • пляж центральный «Золотые пески», село Андреевка, улица Школьная, 35;

  • ООО «Рай», микрорайон «Ливадия», 460 метров на юго-запад от улицы Набережная, 19;

  • ИП Тушкова, бухта «Стрельбище», в 700 метров от улицы Угловая, 2;

  • ООО «Бухта Отрада», улица Мартовская, 2;

  • ООО ДОЛ «Альбатрос», поселок Анна, улица Луговая, 12, бухта Анна;

  • ООО «Ривьера-Лагуна», улица Десятая, 26;

  • пляж «Солнечный», улица Садгородская, 23;

  • Всероссийский детский центр «Океан», улица Артековская, 10;

  • Санаторий «Приморье», Маковского, 187;

  • ООО «Лотс», бухта Лазурная, 19;

  • ИП Богун, железнодорожная станция «Чайка»;

  • ООО «Прибой», мыс Токаревского.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что ряд громких происшествий всколыхнул регион с начала открытия купального сезона. Только за последние выходные вода унесла жизнь шестерых детей. В связи с этим власти Приморья обратились к гражданам и попросили усилить контроль за школьниками на воде.

#Общество#Новости#Приморский край
Подпишитесь
Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье
9 июня 06:53
«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев
9 июня 02:34
Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео
9 июня 02:13
Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке
9 июня 09:25
Режим ЧС введён во Владивостоке
9 июня 07:14
«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания
22 июня 23:00