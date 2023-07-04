Глава Владивостока сделал последнее предупреждение строителям школы на Патрокле

Согласно условиям заключенного в 2020 году контракта, подрядчик обязывался сдать школу в 2022 году. Позже сроки перенесли на 2023 год. Участившиеся визиты на стройплощадку наглядно демонстрируют подрядчику, что ситуация находится под контролем, и если что-то вновь пойдет не так — ему предстоит ответить за свои ошибки.