Глава Владивостока сделал последнее предупреждение строителям школы на Патрокле

Posted Вчера, 04:32
Published Вчера, 04:32
Modified Вчера, 23:39
Updated Вчера, 23:39
Авторы популярного политического Тelegram-канала «Эксперты Приморского края» прокомментировали обращение главы Владивостока к компании «Альянс», которая строит важный социальный объект в микрорайоне «Патрокл».
«Если строительство важнейшего социального объекта, открытия которого с нетерпением ждут жители Патрокла, будет затягиваться, в ситуацию вполне могут вмешаться правоохранительные органы. И вовсе не потому, что так хочет администрация, а потому, что речь идет о значительных суммах бюджетных средств, выделенных на строительство по нацпроекту „Образование“ — около 2 млрд рублей» — подчеркнули авторы канала.
Основной посыл мэра — уверены эксперты — не наказать компанию, а научить подрядчика правильному подходу к делу. По крайней мере, на данном этапе строительства школы. В адрес подрядчика уже применялись меры наказания в виде штрафов.
«До настоящего момента общая сумма штрафов, которые мы выносили компании „Альянс“ составляет порядка 20 миллионов рублей» — уточнил сам градоначальник.
Согласно условиям заключенного в 2020 году контракта, подрядчик обязывался сдать школу в 2022 году. Позже сроки перенесли на 2023 год. Участившиеся визиты на стройплощадку наглядно демонстрируют подрядчику, что ситуация находится под контролем, и если что-то вновь пойдет не так — ему предстоит ответить за свои ошибки.
По словам экспертов, сейчас городские власти активно борются с недобросовестными подрядчиками — что в области строительства жилых домов, что при проектировании социальных учреждений.
Напомним, что Константин Шестаков проинспектировал школу на Патрокле, чтобы проверить этапы строительства. Он отмечает, что местные жители давно ждали это учебное заведение, поэтому сдать ее необходимо точно в срок, иначе последуют определенные санкции.