К чему может привести самолечение при отите?

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По словам специалиста, люди часто пытаются вылечить отит самостоятельно. Он подчеркнул, что если симптомы отита продолжают сохраняться два дня, особенно если они усиливаются, то на третий день необходимо обратиться к врачу. Пациентам предоставляются два дня для самостоятельного лечения. Если за эти два дня симптомы ухудшаются — повышается температура, а боль становится невыносимой, то не следует мучить себя и продолжать самолечение, так как это может указывать на быстрое прогрессирование гнойного процесса, пишет в интервью Pravda.Ru.
Зайцев предупредил о действиях, которые могут усугубить воспаление. Он указал на то, что греющие процедуры крайне нежелательны. Так как тепло всегда благотворно влияет на наше состояние, отсюда и стремление ездить в теплые страны, чтобы погреться и поплавать. Однако высокая температура способствует отеку, который негативно сказывается на состоянии уха и ускоряет воспалительный процесс.
Врач рекомендует избегать попадания воды в больное ухо. Нельзя позволять воде попадать в наружный слуховой проход, будь то купание в реке, озере или пруду, мытье головы или плавание в бассейне или аквапарке. Посещение аквапарка также является категорически нежелательным, наравне со саунами и банями.
Специалист рекомендует временно отказаться от использования наушников и прослушивания громкой музыки, а также не вставлять в уши различные приспособления или гаджеты, так как это может негативно повлиять на состояние уха.