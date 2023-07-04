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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

К чему может привести самолечение при отите?

4 июля 2023, 10:27
Владимир Зайцев, доктор медицинских наук, рассказал о возможных последствиях самолечения при отите.

По словам специалиста, люди часто пытаются вылечить отит самостоятельно. Он подчеркнул, что если симптомы отита продолжают сохраняться два дня, особенно если они усиливаются, то на третий день необходимо обратиться к врачу. Пациентам предоставляются два дня для самостоятельного лечения. Если за эти два дня симптомы ухудшаются — повышается температура, а боль становится невыносимой, то не следует мучить себя и продолжать самолечение, так как это может указывать на быстрое прогрессирование гнойного процесса, пишет в интервью Pravda.Ru.

Зайцев предупредил о действиях, которые могут усугубить воспаление. Он указал на то, что греющие процедуры крайне нежелательны. Так как тепло всегда благотворно влияет на наше состояние, отсюда и стремление ездить в теплые страны, чтобы погреться и поплавать. Однако высокая температура способствует отеку, который негативно сказывается на состоянии уха и ускоряет воспалительный процесс.

Врач рекомендует избегать попадания воды в больное ухо. Нельзя позволять воде попадать в наружный слуховой проход, будь то купание в реке, озере или пруду, мытье головы или плавание в бассейне или аквапарке. Посещение аквапарка также является категорически нежелательным, наравне со саунами и банями.

Специалист рекомендует временно отказаться от использования наушников и прослушивания громкой музыки, а также не вставлять в уши различные приспособления или гаджеты, так как это может негативно повлиять на состояние уха.

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