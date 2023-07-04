К чему может привести самолечение при отите?

По словам специалиста, люди часто пытаются вылечить отит самостоятельно. Он подчеркнул, что если симптомы отита продолжают сохраняться два дня, особенно если они усиливаются, то на третий день необходимо обратиться к врачу. Пациентам предоставляются два дня для самостоятельного лечения. Если за эти два дня симптомы ухудшаются — повышается температура, а боль становится невыносимой, то не следует мучить себя и продолжать самолечение, так как это может указывать на быстрое прогрессирование гнойного процесса, пишет в интервью Pravda.Ru.