Пропавшего подростка из Владивостока обнаружили на другом краю региона

Posted Вчера, 05:31
Published Вчера, 05:31
Modified Вчера, 23:38
Updated Вчера, 23:38
По словам матери, 16-летний подросток взял с собой вещи первой необходимости, телефон и гитара. Он ушел из дома и перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию и дала специалистам фотографии парня.
Стражи правопорядка подключили волонтеров «ПримПоиска». Они проверяли заброшенные здания, гаражные кооперативы, детские площадки, а также места, где могут собираться несовершеннолетние.
Его нашли в Черниговском районе. Парень объяснил, что хотел поехать погулять в Хабаровск. Ребенка передали матери, кроме того — с ним провели воспитательную беседу.