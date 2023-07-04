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Posted Вчера, 05:31

Published Вчера, 05:31

Modified Вчера, 23:38

Updated Вчера, 23:38

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Пропавшего подростка из Владивостока обнаружили на другом краю региона

4 июля 2023, 05:31
Мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже несовершеннолетнего сына. С собой у подростка были вещи первой необходимости, телефон и гитара — делом занялись специалисты.

По словам матери, 16-летний подросток взял с собой вещи первой необходимости, телефон и гитара. Он ушел из дома и перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию и дала специалистам фотографии парня.

Стражи правопорядка подключили волонтеров «ПримПоиска». Они проверяли заброшенные здания, гаражные кооперативы, детские площадки, а также места, где могут собираться несовершеннолетние.

Его нашли в Черниговском районе. Парень объяснил, что хотел поехать погулять в Хабаровск. Ребенка передали матери, кроме того — с ним провели воспитательную беседу.

#Происшествие#Полиция#Новости#Приморский край#Владивосток
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