Они — освободители: фотовыставка о СВО работает во Владивостоке

Posted Вчера, 09:32
Published Вчера, 09:32
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
На выставке представлено более 60 документальных фотографий — их автор, Андрей Ефимов, приморский фотограф, дважды побывал в зоне действия СВО — в мае и июне 2022 года. Он находился непосредственно на передовой, продвигаясь по территории вместе с добровольческими батальонами «Барс-18» и «Тигр» и фиксируя ежедневную жизнь и боевую работу этих подразделений. Также в объектив фотокора попали и освобождённые города и сёла, их быт, люди, которые не ушли из этих населённых пунктов и встретили наших бойцов как долгожданных освободителей.
Фотографии Андрея Ефимова простые, искренние, без малейшего пафоса. Иногда — страшные в своей простой откровенности. Например, фото горящего дома, в который попал снаряд ВСУ, или мины, которую сейчас будет обезвреживать сапёр. Некоторые снимки проникают в душу — как фото храма, испещрённого снарядами…
А от портретов наших земляков — бойцов СВО — взгляд оторвать очень сложно. Как многое говорят их глаза!
Именно поэтому так полезно взглянуть на эти снимки нам — тем, кто живёт за тысячи километров от зоны СВО. Именно поэтому эти фотографии должны увидеть как можно больше приморцев. Чтобы осознать и понять, для чего нужна СВО и почему наши бойцы — освободители.
— Цель моей работы — поддержать проводимую Россией Специальную военную операцию, добровольческое движение, — говорит Андрей Ефимов. — Здесь вы увидите портреты бойцов батальонов «Барс-18», «Тигр», 155-й отдельной гвардейской Ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ, ополченцев Народной милиции ДНР. Эта выставка попытка рассказать о наших современниках, которые встали на защиту своей страны.
7 июля в залах галереи на Партизанском, 12 состоится встреча-беседа с Андреем Ефимовым и участниками СВО — Романом Гвоздевым и Максимом Харченко. Вход свободный. Начало в 16 часов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что бойцам на СВО передали сертификат на покупку УАЗ «Патриот».