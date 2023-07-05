Они — освободители: фотовыставка о СВО работает во Владивостоке

На выставке представлено более 60 документальных фотографий — их автор, Андрей Ефимов, приморский фотограф, дважды побывал в зоне действия СВО — в мае и июне 2022 года. Он находился непосредственно на передовой, продвигаясь по территории вместе с добровольческими батальонами «Барс-18» и «Тигр» и фиксируя ежедневную жизнь и боевую работу этих подразделений. Также в объектив фотокора попали и освобождённые города и сёла, их быт, люди, которые не ушли из этих населённых пунктов и встретили наших бойцов как долгожданных освободителей.