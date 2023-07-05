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Выплаты перед школой на детей во Владивостоке

5 июля 2023, 13:48
Фото: Midjourney
Выплаты перед школой на детей во Владивостоке
В Приморском крае семьи с детьми могут получить выплаты к школе на 2023/2024 учебный год. Кто может получить денежную помощь от государства во Владивостоке к 1 сентября — в нашем материале.
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Выплаты

Кому и какие выплаты положены во Владивостоке к школе

В 2021 году все россияне получили финансовую помощь от государства на каждого школьника в семье. Эта мера соцпомощи была принята для поддержки российских граждан на фоне пандемии коронавируса.

Однако эти выплаты к школе не стали систематическими. То есть в России не установлены единые федеральные меры финансовой поддержки семей со школьниками, предусматривающие ежегодную финансовую помощь к 1 сентября. Но многие российские регионы самостоятельно назначают выплаты к школе отдельным категориям граждан. Не стал исключением и Приморский край.

Так, с 2022 года во Владивостоке и Приморье выплачивают по 5 тысяч рублей к 1 сентября на приобретение школьной и спортивной формы многодетным. А с января 2023 года в крае установлены дополнительное единовременное пособие многодетным и малообеспеченным — по 2,5 тысячи рублей на возмещение расходов на подготовку ребенка к школе.

Глава Министерства труда и соцполитики Приморского края Светлана Красицкая:

«Первые выплаты уже начались. В мае денежную поддержку получат более 8,5 тысячи семей. Всего на эти цели в крае в 2023 году предусмотрено 65 миллионов рублей».

Кроме того, в Приморье для нуждающихся семей ежегодно проводится акция «Идем в школу!». Перед 1 сентября организуются пункты сборы гуманитарной помощи, куда все желающие могут принести школьные принадлежности. Во Владивостоке такой пункт работает на улице Маяковского, 123 в СРЦН «Парус надежды».

Кому и какие выплаты положены во Владивостоке к школеКому и какие выплаты положены во Владивостоке к школе
Кому и какие выплаты положены во Владивостоке к школе
Фото: 1MI

Как получить помощь к началу 2023/2024 учебного года

Получить деньги на подготовку школьника к 1 сентября 2023 года во Владивостоке можно при соблюдении определенных условий:

  • семья должна быть многодетной;
  • семья должна состоять на учете в органах соцзащиты;
  • доход на каждого члена семьи не должен превышать 36,768 тыс. рублей (двойной размер прожиточного минимума в Приморье на 2023 год).

Чтобы получить деньги к 1 сентября, владивостокцам не нужно представлять платежные документы, подтверждающие расходы. Оформить финансовую поддержку во Владивостоке можно через единый портал государственных и муниципальных услуг Приморского края либо обратившись лично в органы соцзащиты или МФЦ по месту жительства.

Выплаты по 2,5 тысячи рублей к школе можно получить с 1 мая 2023 года. Денежную помощь к 1 сентября в сумме 5 тысяч рублей будут выдавать во Владивостоке с 1 июля 2023 года.

#Владивосток#Выплаты#Школьники#Выплаты до 16 лет
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