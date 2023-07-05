Так, с 2022 года во Владивостоке и Приморье выплачивают по 5 тысяч рублей к 1 сентября на приобретение школьной и спортивной формы многодетным. А с января 2023 года в крае установлены дополнительное единовременное пособие многодетным и малообеспеченным — по 2,5 тысячи рублей на возмещение расходов на подготовку ребенка к школе.