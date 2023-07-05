Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В 2021 году все россияне получили финансовую помощь от государства на каждого школьника в семье. Эта мера соцпомощи была принята для поддержки российских граждан на фоне пандемии коронавируса.
Однако эти выплаты к школе не стали систематическими. То есть в России не установлены единые федеральные меры финансовой поддержки семей со школьниками, предусматривающие ежегодную финансовую помощь к 1 сентября. Но многие российские регионы самостоятельно назначают выплаты к школе отдельным категориям граждан. Не стал исключением и Приморский край.
Так, с 2022 года во Владивостоке и Приморье выплачивают по 5 тысяч рублей к 1 сентября на приобретение школьной и спортивной формы многодетным. А с января 2023 года в крае установлены дополнительное единовременное пособие многодетным и малообеспеченным — по 2,5 тысячи рублей на возмещение расходов на подготовку ребенка к школе.
Глава Министерства труда и соцполитики Приморского края Светлана Красицкая:
«Первые выплаты уже начались. В мае денежную поддержку получат более 8,5 тысячи семей. Всего на эти цели в крае в 2023 году предусмотрено 65 миллионов рублей».
Кроме того, в Приморье для нуждающихся семей ежегодно проводится акция «Идем в школу!». Перед 1 сентября организуются пункты сборы гуманитарной помощи, куда все желающие могут принести школьные принадлежности. Во Владивостоке такой пункт работает на улице Маяковского, 123 в СРЦН «Парус надежды».
Получить деньги на подготовку школьника к 1 сентября 2023 года во Владивостоке можно при соблюдении определенных условий:
Чтобы получить деньги к 1 сентября, владивостокцам не нужно представлять платежные документы, подтверждающие расходы. Оформить финансовую поддержку во Владивостоке можно через единый портал государственных и муниципальных услуг Приморского края либо обратившись лично в органы соцзащиты или МФЦ по месту жительства.
Выплаты по 2,5 тысячи рублей к школе можно получить с 1 мая 2023 года. Денежную помощь к 1 сентября в сумме 5 тысяч рублей будут выдавать во Владивостоке с 1 июля 2023 года.