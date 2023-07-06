Футболисты Приморья встретятся на полях второго «Динамо-Кубка»

— Да, на сегодняшний день ожидается 16 команд. Двенадцать из них — те, которые принимают участие в Чемпионате и Первенстве Приморского края. И четыре команды мы будем добирать из числа любительских. География участников в этом году достаточно обширная — от Чугуевки до Находки. Здесь и Артём, и Уссурийск, и Спасск-Дальний, и Владивосток, и Большой Камень. Практически все муниципалитеты Приморского края. Также приглашаем к участию любые любительские команды региона. Футболисты могут изъявить желание и принять участие во втором «Динамо-Кубке».