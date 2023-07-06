Футболисты Приморья встретятся на полях второго «Динамо-Кубка»

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
— Сергей Сергеевич, главный вопрос, который волнует фанатов приморского футбола — когда же пройдёт второй «Динамо-Кубок»?
— Буквально на прошлой неделе мы определились с партнёрами группой компаний «Аква-Ресурсы» и спортивным обществом «Динамо», что будем проводить второй «Динамо-Кубок Приморского края» по футболу. Предварительное совещание с руководителями команд запланировано на 21 июля. Старт 1/8 кубка, а вместе с ним и старт второго «Динамо-Кубка» ожидается 12 августа.
— Уже известно, сколько ожидается участников и из каких уголков края они прибудут?
— Да, на сегодняшний день ожидается 16 команд. Двенадцать из них — те, которые принимают участие в Чемпионате и Первенстве Приморского края. И четыре команды мы будем добирать из числа любительских. География участников в этом году достаточно обширная — от Чугуевки до Находки. Здесь и Артём, и Уссурийск, и Спасск-Дальний, и Владивосток, и Большой Камень. Практически все муниципалитеты Приморского края. Также приглашаем к участию любые любительские команды региона. Футболисты могут изъявить желание и принять участие во втором «Динамо-Кубке».
— А какие призы ждут победителей?
— На данный момент призовой фонд учреждён в размере 450 тысяч рублей. Он будет поделён на всех участников «Динамо-Кубка Приморского края» в зависимости от того, в какой стадии турнира они закончили своё выступление. Соответственно, двести тысяч рублей уйдут команде-обладателю кубка, сто тысяч — финалистам, а остальной фонд будет распределён между другими участниками.
— Ждёт ли второй «Динамо-Кубок» футбольная общественность?
— Конечно. Первый турнир вызвал очень живой интерес. Достаточно сказать, что в финальном матче первого кубка собрались около двух тысяч человек на центральном стадионе «Динамо» во Владивостоке. Практически сразу после финального матча у меня начали спрашивать представители различных футбольных коллективов, а будет ли кубок в следующем году. На что я сказал: «Да, конечно». И вот уже начиная с апреля месяца идут постоянные звонки, спрашивают, интересуются.
Отметим, что второй «Динамо-Кубок» стал возможен благодаря генеральным партнёрам ГК «Аква-Ресурсы» и спортивному обществу «Динамо». В прошлом году победу в ожесточённом противостоянии с Дальнереченском одержала находкинская команда «Океан» со счетом 1:2.