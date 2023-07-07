Экономист негативно отозвался о предложении отменить комиссии за переводы для физлиц

Также экономист подчеркнул, что не стоит забывать о законе сохранения энергии. Он напомнил, что, когда ЦБ настоял на отмене комиссии за открытие и ведение ссудного счета, кредитно-финансовые организации решили компенсировать выпадающие доходы за счет части страховых доходов. В случае единоразовой отмены комиссии за денежные переводы между физлицами граждане будут больше платить за другие банковские продукты и услуги. То есть их расходы останутся на прежнем уровне.