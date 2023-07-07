zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Изображение материала

Экономист негативно отозвался о предложении отменить комиссии за переводы для физлиц

7 июля 2023, 15:25
Фото: 1MI
Центробанк России выступил с инициативой отменить для физических лиц комиссию за денежные переводы. По мнению экономиста Андрея Бархоты, данная идея является утопией и негативно отразится на клиентах банков.

Издание gazeta.ru информирует, что эксперт назвал денежные переводы немаловажным элементом комиссионных доходов банков, поэтому при их выпадании в экономике транзакционных сервисов произойдут изменения.

Как пояснил Бархота, если отменить комиссии за денежные переводы между физическими лицами, то данная услуга станет безвозмездной и это приведет к сокращению стабильности остатков на счетах кредитно-финансовых организаций. В итоге банки задумаются о снижении процентных ставок по накопительным счетам, что негативно отразится на вкладчиках.

Также экономист подчеркнул, что не стоит забывать о законе сохранения энергии. Он напомнил, что, когда ЦБ настоял на отмене комиссии за открытие и ведение ссудного счета, кредитно-финансовые организации решили компенсировать выпадающие доходы за счет части страховых доходов. В случае единоразовой отмены комиссии за денежные переводы между физлицами граждане будут больше платить за другие банковские продукты и услуги. То есть их расходы останутся на прежнем уровне.

Эксперт считает, что Банк России может поддерживать конкуренцию не только в ценовой политике, но и в сфере качества оказываемых финансовых услуг. Он отметил, что создание качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, которые необходимо как-то окупать.

Подпишитесь
Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье
9 июня, 06:53
«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев
9 июня, 02:34
Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео
9 июня, 02:13
Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке
9 июня, 09:25
Режим ЧС введён во Владивостоке
9 июня, 07:14
«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания
22 июня, 23:00