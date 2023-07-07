Экономист негативно отозвался о предложении отменить комиссии за переводы для физлиц

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Издание gazeta.ru информирует, что эксперт назвал денежные переводы немаловажным элементом комиссионных доходов банков, поэтому при их выпадании в экономике транзакционных сервисов произойдут изменения.
Как пояснил Бархота, если отменить комиссии за денежные переводы между физическими лицами, то данная услуга станет безвозмездной и это приведет к сокращению стабильности остатков на счетах кредитно-финансовых организаций. В итоге банки задумаются о снижении процентных ставок по накопительным счетам, что негативно отразится на вкладчиках.
Также экономист подчеркнул, что не стоит забывать о законе сохранения энергии. Он напомнил, что, когда ЦБ настоял на отмене комиссии за открытие и ведение ссудного счета, кредитно-финансовые организации решили компенсировать выпадающие доходы за счет части страховых доходов. В случае единоразовой отмены комиссии за денежные переводы между физлицами граждане будут больше платить за другие банковские продукты и услуги. То есть их расходы останутся на прежнем уровне.
Эксперт считает, что Банк России может поддерживать конкуренцию не только в ценовой политике, но и в сфере качества оказываемых финансовых услуг. Он отметил, что создание качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, которые необходимо как-то окупать.