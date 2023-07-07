Новый способ штрафовать автомобилистов нашли во Владивостоке

Опыт использования подобного спецтранспорта на улицах города уже имеет Благовещенск. С 2021 года по столице Амурской области курсирует, так называемый, «Дорожный патруль». Автомобили, оснащённые таким же оборудованием, как и те, что скоро заработают во Владивостоке, выявляют нарушения ПДД и направляют их в ГИБДД. Например, автомобилисты Благовещенска «получают» по заслугам за превышение скорости и парковку в неположенном месте.