Новый способ штрафовать автомобилистов нашли во Владивостоке

Posted 7 июля, 09:08
Published 7 июля, 09:08
Modified Вчера, 12:19
Updated Вчера, 12:19
Новые спецмашины уже переданы предприятию «Содержание городских территорий». Ожидается, что они не только помогут выявлять нарушения ПДД, но и решать ряд других дорожных проблем.
Директор СГТ Николай Насонов рассказал «Восток-Медиа», что одной из главных функций автомобиля будет помощь на дороге в непогоду. Спецтранспорт будет служить горожанам «палочкой-выручалочкой» и помогать автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации, например, вытаскивать застрявших в сугробах или отбуксировать сломавшихся на проезжей части.
Кроме того, установленные на крыше автомобиля камеры, позволяющие создавать полный круговой видеоконтроль — обзор в 360 градусов, помогут фиксировать ямы, скользкость, обвалы и другие нарушения, создающие опасность или трудности для автолюбителей. Отчёт с камер будет поступать прямиком в штаб «Содержания городских территорий», чтобы дорожные рабочие могли оперативно выдвинуться к месту для ликвидации.
Также спецтранспорт будет выполнять функции «штрафмобиля», выявляя нарушения ПДД. В частности, в ежовые рукавицы попадут любители парковать машины в неположенных местах.
«Мы уже прошли регистрацию автомобиля, прошли процесс переоборудование. Сейчас ждём заключения экспертизы. Конкретные сроки выхода транспорта в город называть пока рано, но, думаю, где-то через месяц автомобили должны уже поехать в работу. На данный момент их у нас два», — отметил Николай Насонов.
Опыт использования подобного спецтранспорта на улицах города уже имеет Благовещенск. С 2021 года по столице Амурской области курсирует, так называемый, «Дорожный патруль». Автомобили, оснащённые таким же оборудованием, как и те, что скоро заработают во Владивостоке, выявляют нарушения ПДД и направляют их в ГИБДД. Например, автомобилисты Благовещенска «получают» по заслугам за превышение скорости и парковку в неположенном месте.