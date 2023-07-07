zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля, 09:08

Published 7 июля, 09:08

Modified Вчера, 12:19

Updated Вчера, 12:19

Изображение материала

Новый способ штрафовать автомобилистов нашли во Владивостоке

7 июля 2023, 09:08
Наказывать нарушителей в скором времени станет намного проще. По дальневосточной столице запустят сразу несколько «штрафмобилей».
Сюжет
Город

Новые спецмашины уже переданы предприятию «Содержание городских территорий». Ожидается, что они не только помогут выявлять нарушения ПДД, но и решать ряд других дорожных проблем.

Директор СГТ Николай Насонов рассказал «Восток-Медиа», что одной из главных функций автомобиля будет помощь на дороге в непогоду. Спецтранспорт будет служить горожанам «палочкой-выручалочкой» и помогать автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации, например, вытаскивать застрявших в сугробах или отбуксировать сломавшихся на проезжей части.

Кроме того, установленные на крыше автомобиля камеры, позволяющие создавать полный круговой видеоконтроль — обзор в 360 градусов, помогут фиксировать ямы, скользкость, обвалы и другие нарушения, создающие опасность или трудности для автолюбителей. Отчёт с камер будет поступать прямиком в штаб «Содержания городских территорий», чтобы дорожные рабочие могли оперативно выдвинуться к месту для ликвидации.

Также спецтранспорт будет выполнять функции «штрафмобиля», выявляя нарушения ПДД. В частности, в ежовые рукавицы попадут любители парковать машины в неположенных местах.

«Мы уже прошли регистрацию автомобиля, прошли процесс переоборудование. Сейчас ждём заключения экспертизы. Конкретные сроки выхода транспорта в город называть пока рано, но, думаю, где-то через месяц автомобили должны уже поехать в работу. На данный момент их у нас два», — отметил Николай Насонов.

Опыт использования подобного спецтранспорта на улицах города уже имеет Благовещенск. С 2021 года по столице Амурской области курсирует, так называемый, «Дорожный патруль». Автомобили, оснащённые таким же оборудованием, как и те, что скоро заработают во Владивостоке, выявляют нарушения ПДД и направляют их в ГИБДД. Например, автомобилисты Благовещенска «получают» по заслугам за превышение скорости и парковку в неположенном месте.

#Город#Дороги#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Дочь Шойгу, бегуны и самурай с Рублёвки: кто стоит за адскими пробками в Приморье
9 июня, 06:53
«Портовые мощности должны быть увеличены, чтобы ДФО развивался» — Дмитрий Алексеев
9 июня, 02:34
Во Владивостоке за ночь исчезла целая дорога — видео
9 июня, 02:13
Подрядчик прокомментировал размыв дороги во Владивостоке
9 июня, 09:25
Режим ЧС введён во Владивостоке
9 июня, 07:14
«Восточно-Уральский Терминал» отмечает четверть века со дня основания
22 июня, 23:00