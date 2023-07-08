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Posted Вчера, 04:04

Published Вчера, 04:04

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

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Рейды и посты: на пляжах Приморья дела будут вести по-новому

8 июля 2023, 04:04
За предпринимателями, которые торгуют на популярных пляжах в Приморье, теперь будут следить. За ведением и законностью деятельности начнут наблюдать налоговые инспекторы.
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Налоги

В УФНС края рассказали, что теперь на популярных пляжах появились налоговые посты. Сотрудники ведомства будут проверять все кафе, базы отдыха, магазинчики и рестораны — проверить, насколько исправно платятся налоги.

«Для того, чтобы защитить права граждан и добросовестных налогоплательщиков, мы организовали подобные рейды», — подчеркнули в ведомстве.

Также отдыхающие могут обратиться за помощью к специалистам — в случае, если им не выдали кассовый чек или, возможно, нарушили законодательство.

Налоговые посты расположены в селе Андреевка, посёлке Ливадия и на Шаморе.

#Налоги#Общество#Новости#Приморский край
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