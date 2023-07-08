Рейды и посты: на пляжах Приморья дела будут вести по-новому

Posted Вчера, 04:04
Published Вчера, 04:04
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В УФНС края рассказали, что теперь на популярных пляжах появились налоговые посты. Сотрудники ведомства будут проверять все кафе, базы отдыха, магазинчики и рестораны — проверить, насколько исправно платятся налоги.
«Для того, чтобы защитить права граждан и добросовестных налогоплательщиков, мы организовали подобные рейды», — подчеркнули в ведомстве.
Также отдыхающие могут обратиться за помощью к специалистам — в случае, если им не выдали кассовый чек или, возможно, нарушили законодательство.
Налоговые посты расположены в селе Андреевка, посёлке Ливадия и на Шаморе.