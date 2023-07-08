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Posted Вчера, 04:26

Published Вчера, 04:26

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

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Восстановлен проезд во все населённые пункты Приморья — Примавтодор

8 июля 2023, 04:26
Транспортное сообщение восстановлено со всеми населёнными пунктами в Приморье. Ранее несколько сёл оказались отрезаны от «большой земли» из-за паводка.

В «Примавтодоре» сообщили, что для некоторых типов транспорта на отдельных участках ограничен проезд. Сейчас на проблемных территориях ведут ремонтные работы.

«На данный момент отрезанных населенных пунктов нет. Но есть места, где ограничен проезд либо для легкового транспорта, либо для большегрузного. Работы продолжаются», — подчеркнули в учреждении.

Специалисты добавили, что в Приморье на дорогах работает 200 единиц техники — все они устраняют последствия мощного циклона, который прошёл по краю.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Партизанском и Анучинском районах ввели режим ЧС после прошедшего в крае мощного циклона. Сложная ситуация после осадков в Уссурийском ГО и Лазовском районе.

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