Константин Шестаков подвёл итоги рабочей недели

Posted Вчера, 07:57
Published Вчера, 07:57
Modified Вчера, 12:12
Updated Вчера, 12:12
Ремонт дорог во Владивостоке проходит по 30 адресам. Часть подрядчиков уже завершила основные строительные работы и готовится к сдаче объектов раньше установленных сроков. В ближайшее время будут открыты 12 объектов.
Ремонт дворов во Владивостоке ведётся по 65 адресам. Уже отремонтированы 15. Асфальтирование, установка детских или спортивных площадок. В планах на сезон ремнот на 115 придомовых территориях.
Масштабные ремонт теплотрасс во Владивостоке проходит по 12 адресам. По некоторым адресам он уже завершается. В некоторых случаях удалось спланировать ремонт так, чтобы не отключать потребителям горячую воду. Например в Первореченском районе. Все работы идут по графику. Далее последует благоустройство территории.
Во Владивостоке завершился прием детей в первый класс по месту регистрации. На некоторые школы оказался повышенный спрос. В том числе, это школа № 83 в районе Снеговой пади. Для первоклашек готовят дополнительные кабинеты.
В школе 81 отремонтировали стадион. Это уже 9я отремонтированная площадка. Они пользуются спросом у местных ребят, объекты не простаивают, а радуют школьников и их родителей.
Завершена реконструкция стадиона «Авангард». В город возвращается спидвей.
Во Владивостоке прошли игры «Дети Приморья». В медальном зачёте Владивосток показал себя крепкой и слаженой командой.