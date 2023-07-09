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Published Вчера, 07:57

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Константин Шестаков подвёл итоги рабочей недели

9 июля 2023, 07:57
Мэр Владивостока Константин Шестаков подвёл итоги прошедшей рабочей недели с 3 по 7 июля
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Город

Ремонт дорог во Владивостоке проходит по 30 адресам. Часть подрядчиков уже завершила основные строительные работы и готовится к сдаче объектов раньше установленных сроков. В ближайшее время будут открыты 12 объектов.

Ремонт дворов во Владивостоке ведётся по 65 адресам. Уже отремонтированы 15. Асфальтирование, установка детских или спортивных площадок. В планах на сезон ремнот на 115 придомовых территориях.

Масштабные ремонт теплотрасс во Владивостоке проходит по 12 адресам. По некоторым адресам он уже завершается. В некоторых случаях удалось спланировать ремонт так, чтобы не отключать потребителям горячую воду. Например в Первореченском районе. Все работы идут по графику. Далее последует благоустройство территории.

Во Владивостоке завершился прием детей в первый класс по месту регистрации. На некоторые школы оказался повышенный спрос. В том числе, это школа № 83 в районе Снеговой пади. Для первоклашек готовят дополнительные кабинеты.

В школе 81 отремонтировали стадион. Это уже 9я отремонтированная площадка. Они пользуются спросом у местных ребят, объекты не простаивают, а радуют школьников и их родителей.

Завершена реконструкция стадиона «Авангард». В город возвращается спидвей.

Во Владивостоке прошли игры «Дети Приморья». В медальном зачёте Владивосток показал себя крепкой и слаженой командой.

#Город#Новости#Владивосток#Приморский край#Константин Шестаков
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