Константин Шестаков подвёл итоги рабочей недели

Масштабные ремонт теплотрасс во Владивостоке проходит по 12 адресам. По некоторым адресам он уже завершается. В некоторых случаях удалось спланировать ремонт так, чтобы не отключать потребителям горячую воду. Например в Первореченском районе. Все работы идут по графику. Далее последует благоустройство территории.