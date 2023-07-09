С Днём рыбака поздравил жителей Приморья Олег Кожемяко

Posted Вчера, 01:01
Published Вчера, 01:01
Modified Вчера, 12:15
Updated Вчера, 12:15
День рыбака, по словам Олега Кожемяко, в Приморье давно стал не только профессиональным праздником, его отмечают все жители региона, для которых рыбалка является любимым занятием.
Фестиваль «Народная рыбалка» уже несколько лет привлекает сотни любителей активного отдыха. Для коренных народов нашего края рыба до сих пор остается основой рациона и ее ловля — традиционной хозяйственной деятельностью.
В этот день чествуют ветеранов отрасли и всех, кто работает на рыболовных и перерабатывающих предприятиях, обслуживает суда на берегу, готовит специалистов для флота и охраняет водные объекты.
Рыбаки из Приморья, уверен глава региона, отличаются терпением, целеустремленностью и заботятся о сохранении природы. Нынешняя мировая обстановка только подтверждает их способность помогать друг другу и протягивать руку помощи.
Также Кожемяко отметил, что предприятия рыбной отрасли постоянно поддерживают наших земляков, участвующих в специальных военных операциях, передавая им рыбные консервы и обеспечивая питанием мобилизованных на полигонах.
Губернатор заявил, что рыболовля — важная отрасль, которая имеет огромное значение для экономики и продовольственной безопасности региона. Предприятия, занимающиеся рыболовством, успешно развиваются, обновляют свой флот и внедряют экологические стандарты.
В прошлом году, по словам Олега Кожемяко, инвестиции в основной капитал для рыболовства и рыбоводства превысили показатель 2021 года в пять раз. Рыбохозяйственные компании потратили 39 миллиардов рублей на модернизацию своих производств.
Был построен завод по выращиванию лосося в Ольгинском муниципальном округе, холодильный склад во Владивостокском морском рыбном порту и рыбный терминал в Большом Камне.В рамках инвестиционных квот на добычу крабов, восемь компаний из Приморья заказали строительство 19 судов на местных верфях, сумма проектов составила 41 миллиард рублей.
Два супертраулера уже сданы заказчику и занимаются ловом минтая и сельди.В планах еще построить восемь подобных судов.
15 тысяч рыбаков Приморья своим трудом способствуют обеспечению нашего рынка качественной и доступной рыбой.
В 2022 году предприятия отгрузили на треть больше рыбы, а аквафермы произвели на 10,5% больше биоресурсов, чем в прошлом году. Экспорт рыбы и морепродуктов также вырос на 8,5%.
— Еще раз с праздником, дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачных уловов и благополучного возвращения к родным берегам!