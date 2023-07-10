Через какие компании китайские Триады пытаются закрепиться на Дальнем Востоке?

Posted Вчера, 23:30
Published Вчера, 23:30
Modified Вчера, 23:30
Updated Вчера, 23:30
В начале текущего года крупное глянцевое издание Азии, которое описывает то, что творится в игровой, курортной и туристической индустрии стран АТР — Inside Asian Gaming опубликовал статью, что один из главных боссов «азиатского Лас Вегаса» Макао — Элвина Чау приговорили к восемнадцати годам тюрьмы по уже доказанным пунктам обвинения.
Но это еще не все. Впереди еще несколько судов: прокуратура предъявила Чау обвинения по 229 случаям незаконных азартных игр и 54 случаях крупного мошенничества, а также в создании преступного сообщества и отмывании денег.
По официальной информации Элвин Чау «рулил» «джанкетами» — приглашал в специальные VIP-залы баснословно богатых клиентов, обеспечивая им весь сопутствующий сервис. Именно его сотрудники свозили в Макао толстосумов со всего мира и помогали им тратить их денежки в азартные игры. Также люди Чау помогали богачам заключать пари, предоставляли им кредиты и ссуды, а также собирали долги от имени операторов казино.
Однако не все пари, которые были заключены людьми Чау, были законными. После ряда проверок и экспериментов следствие доказало, что от действий «короля джанкетов» бюджет китайского района недополучил 831 миллион долларов США. Часть ставок проводилась «под столом» или через веб-камеры и не документировалась.
После ареста «Короля» азиатские расследователи начали раскручивать паутину Suncity чтобы выяснить как далеко 48-летний бизнесмен смог зайти. Уже в этот момент в китайской прессе начали появляться круги на воде — господина Чау пусть и не прямо, но связывали с мафией, возраст которой исчисляется столетиями и уходит корнями в кельи буддийских монастырей и на палубы пиратских галеонов — Триадой.
Философия и мафия
Вопреки расхожим стереотипам китайская Триада — не монолитная организация, а ряд организованных преступных групп, связанных некоторыми общими договоренностями. В контексте дела Элвина Чау, который смог собрать «специализированный синдикат из „199 акционеров и 12 000 агентов“ для трансграничной нелегальной деятельности, речь может идти не столько о сотрудничестве с конкретной триадой, сколько о межгрупповом взаимодействии. Новость об аресте Чау обсуждалась на страницах, связанных с триадой 14К, но не исключено, что отношения с бизнесменом поддерживали и другие группы, имеющие интересы в Макао — Wo Shing Wo, Sun Yee On или даже преступный суперсиндикат Sam Gor, более известный под названием „Третий брат“, включающий в себя как вышеперечисленные группы, так и преступные организации из других стран.
О возможности организации такого рода «взаимодействия» еще в 2017 году в своей научной работе заявлял профессор Т Вин Ло из гонконгского университета. Он неоднократно говорил, что количество вип-залов в казино Макао уже тогда позволяло триадам работать на одной территории, даже не пересекаясь между собой. Триады также брали на себя «полное сопровождение клиента» — заботились о времяпрепровождении членов его семьи. Например, развлекали их жён тем, что водили их по элитным бутикам, а детей по развлекательным центрам.
Помимо этого, люди Чау вели «ставки из-под стола» — позволяли игрокам ставить поверх уже сделанной ставки неофициально, уходя таким образом от «драконовского» 40% налога. В общем делали все то, за что сегодня судят Элвина.
Там, где проходит граница…
Бизнесмен Чау был, как говорится, «не промах» и следовал азиатской традиции и не хранил яйца в одной корзине — сфера его интересов простиралась до горизонта, где как раз и стоят аккуратно покрашенные столбики русской границы. На Россию, как удалось выяснить расследователям издания, Чау начал заглядываться после того, как власти официально утвердили закон об игровых зонах. «Король джанкетов» не мог оставить кошельки русских олигархов полными и направил свои усилия на Приморский край, где сосредоточил свое влияние в казино Tigre De Cristal. В 2019 году гонконгская компания Suncity Group купила 29,5% акций, примерно тогда же Элвин Чау был назначен председателем компании Summit Ascent Holdings, которая управляет казино-курортом Tigre de Cristal. Правда после ареста место Элвина Чау занял Эндрю Ло — другой известный китайский бизнесмен-текстильщик.
Грек на службе у Короля
Интересы «короля джанкетов» в Приморье не ограничиваются только игровым бизнесом. Журналисты издания получили документы, подтверждающие, что Элвин Чау «пытался заходить» на строительный рынок региона.
Империю Чау в Приморье официально представляет «приморский грек» — Тсифетакис Стилианос, исполнительный директор компании ООО «ДЖИ1 Интертеймент» — юрлица, которое занимается управлением казино Tigre de Cristal.
В 2020 году «приморский грек» принимал участие в Совете по привлечению инвестиций в экономику Приморского края, но не в качестве представителя казино, а в качестве члена совета директоров ООО «Судеко». Причем в этом качестве ему было дано несколько поручений от Совета, также грек отчитывался о предоставлении сведений о проекте строительной компании в органы власти. Возникает вполне резонный вопрос — как вообще человек из мира казино может быть связан со строительной компанией?
Скорее всего Тсифетакис Стилианос входит в состав совета директоров Z2 Capital Limited, компании из Гонконга, которой принадлежит «Судеко». Данный вывод основан на том факте, что в российских ООО практически всегда отсутствует такой орган управления как совет директоров, и по данным общедоступной базы СПАРК-Интерфакс, в «Судеко» его тоже нет, а вот для иностранных юрлиц, имеющих корпоративную организационно правовую форму, он как раз подходит.
Стоит отметить, что незримое присутствие «короля джанкетов» во многом объясняет дерзость строителей, которые вознамерились построить высотку в историческом центре Владивостока. В Макао «дорогих гостей» принято селить в апартаменты класса люкс и жилой комплекс в центре Владивостока с видом на залив, как раз мог стать этим самым местом для размещения «первых среди лучших».
Впрочем, планы Триад, Элвина Чау и хабаровских «мусорных королей», которых они подрядили на стройку так и остались планами, разбившись о скалы суровой российской действительности. Пятый арбитражный апелляционный суд отказал хабаровским управленцам компании ООО «Судеко» в застройке исторического центра Владивостока. Доводы компании суду показались недостаточными для выдачи разрешения.
Компания, конечно, попытает счастья в последней инстанции, но Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края уже сказала свое «нельзя», а значит шансов на выдачу разрешения у строителей нет вне зависимости от того, кто за ними стоит –Триада, Картель или Суперсиндикат.
Напомним как развивался этот умопомрачительный конфликт с «голивудскими» сюжетными поворотами:
Осенью прошлого года стало известно, что некое ООО «Судеко» намерено посягнуть на центр Владивостока, откусить кусок и превратить его в стройку, а потом и в жилой комплекс класса «Элит». Родилась компания 18 мая 2017 года в Хабаровске. Директором ООО «Судеко» числился сын «мусорного короля» Алексея Изотова Антон Изотов.
Спустя два года, к слову, уже прилично после покупки земли в центре Владивостока, общество получает приморскую прописку. 100% доли в уставном капитале компании принадлежат гонконгскому офшору «Зэд2 Капитал Лимитед», созданному в 2020-м году. ООО «Судеко» зашло на строительный рынок Приморья очень дерзко и замахнулось на участок, по которому ранее губернатор региона Олег Кожемяко уже сказал свое слово — стройки не будет, на пустыре появится детский сад с инфраструктурой.
«Инвестор рассматривал вопрос о строительстве трех высотных домов, что обеспечит нагрузку на дорогу, также территория лишится парковой зоны. Поэтому исходя из обращений граждан и учитывая тот факт, что это элемент точечной застройки в исторической части города, мы готовим изменения в план застройки и надеемся, что он пройдет все процедуры», — подчеркивал Олег Кожемяко в ходе публичного обсуждения данного вопроса.
Начались суды с администрацией Владивостока — компания смогла «нахрапом» победить в первой инстанции, но вторая более подробно разобралась в вопросе и выявила, что у компании «недобор» по документам. Об этом же писали и журналисты — солидная папка с документами, похоже по большей части представляла из себя переписку с ведомствами по формальным вопросам.
Итог в разбирательстве с компанией администрация города поставила красиво как в голливудском кино — адвокат достала из папки документ — письмо от Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, которое окончательно завершило обсуждение стройки и поставила на нем жирный крест.
Конечно, компания попыталась обойти запрет и привезла в город каких-то столичных экспертов, которые давали какие-то свои важные, независимые заключения, но все их доводы адвокат городской администрации разбила одним-единственным вопросом: почему эти люди оспаривают решение органов власти? Суд второй инстанции сказал — стройки не будет.
Третья инстанция начнет разбирать дело уже совсем скоро, но все больше юристов склоняются к выводу, что на территории бывшего завода «Металлист» будет детский сад, а не новостройка. А многоэтажка в центре города в чужой стране — это даже как-то немного эгоистично даже для легендарной супер-мафии из Поднебесной.