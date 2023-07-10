Через какие компании китайские Триады пытаются закрепиться на Дальнем Востоке?

Бизнесмен Чау был, как говорится, «не промах» и следовал азиатской традиции и не хранил яйца в одной корзине — сфера его интересов простиралась до горизонта, где как раз и стоят аккуратно покрашенные столбики русской границы. На Россию, как удалось выяснить расследователям издания, Чау начал заглядываться после того, как власти официально утвердили закон об игровых зонах. «Король джанкетов» не мог оставить кошельки русских олигархов полными и направил свои усилия на Приморский край, где сосредоточил свое влияние в казино Tigre De Cristal. В 2019 году гонконгская компания Suncity Group купила 29,5% акций, примерно тогда же Элвин Чау был назначен председателем компании Summit Ascent Holdings, которая управляет казино-курортом Tigre de Cristal. Правда после ареста место Элвина Чау занял Эндрю Ло — другой известный китайский бизнесмен-текстильщик.