Девятиклассник из Владивостока покорил москвичей планом благоустройства города

Девятиклассник из Владивостока вместе с однокашниками разработал план благоустройства побережья в районе Моргородка во Владивостоке. Он отправил его на всероссийский конкурс и занял третье место, покорив проектом столичных жюри.

В своем проекте подросток представил благоустройство территории в районе Моргородка — следует отметить, что она занимает целых 24 тысячи квадратных метров. В план входили парк, баскетбольная и детская площадки, кафе, парковка и другие немаловажные заведения. Разработку высоко оценили в Москве и выразили заинтересованность. Отметим, что проект занял третье место на всероссийском конкурсе в номинации «Качественная эстетика городской среды». Научный руководитель Евгения Токмакова отметила, что идею также поддержали и местные жители — они давно считают, что территорию Моргородка нужно привести в порядок.