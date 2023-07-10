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Девятиклассник из Владивостока покорил москвичей планом благоустройства города

10 июля 2023, 04:40
Девятиклассник из Владивостока вместе с однокашниками разработал план благоустройства побережья в районе Моргородка во Владивостоке. Он отправил его на всероссийский конкурс и занял третье место, покорив проектом столичных жюри.

В своем проекте подросток представил благоустройство территории в районе Моргородка — следует отметить, что она занимает целых 24 тысячи квадратных метров. В план входили парк, баскетбольная и детская площадки, кафе, парковка и другие немаловажные заведения.

Разработку высоко оценили в Москве и выразили заинтересованность.

Отметим, что проект занял третье место на всероссийском конкурсе в номинации «Качественная эстетика городской среды».

Научный руководитель Евгения Токмакова отметила, что идею также поддержали и местные жители — они давно считают, что территорию Моргородка нужно привести в порядок.

#Общество#Новости#Благоустройство#Приморский край#Владивосток
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