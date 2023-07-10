Девятиклассник из Владивостока покорил москвичей планом благоустройства города

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В своем проекте подросток представил благоустройство территории в районе Моргородка — следует отметить, что она занимает целых 24 тысячи квадратных метров. В план входили парк, баскетбольная и детская площадки, кафе, парковка и другие немаловажные заведения.
Разработку высоко оценили в Москве и выразили заинтересованность.
Отметим, что проект занял третье место на всероссийском конкурсе в номинации «Качественная эстетика городской среды».
Научный руководитель Евгения Токмакова отметила, что идею также поддержали и местные жители — они давно считают, что территорию Моргородка нужно привести в порядок.