Две школы Владивостока получили гранты на развитие исторических проектов

Сотрудники Детско-юношеского центра имени В. Баневура рассказали, что их «Музей юных баневуровцев» посвящен Великой Отечественной Войне. Он раскрывает как военные, так и послевоенные времена. В планах — расширить этот проект, пополнить его новыми экспонатами и сделать виртуальный музей, который позволит узнать об этой теме еще больше самым простым и доступным способом — просто зайдя в интернет.