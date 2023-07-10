Две школы Владивостока получили гранты на развитие исторических проектов

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Сотрудники Детско-юношеского центра имени В. Баневура рассказали, что их «Музей юных баневуровцев» посвящен Великой Отечественной Войне. Он раскрывает как военные, так и послевоенные времена. В планах — расширить этот проект, пополнить его новыми экспонатами и сделать виртуальный музей, который позволит узнать об этой теме еще больше самым простым и доступным способом — просто зайдя в интернет.
Этот проект позволит привить школьникам, обучающимся в среднем звене, чувство патриотизма и развить гражданское воспитание. На эти цели учреждению выделили 467 тысяч рублей.
А вот школа №19, которая выступила от лица организации «Молодое Приморье», отправила на конкурс проект «История Приморья глазами подростков», который популяризирует историю дальнего Востока с помощью интересных видеороликов.
В «Молодом Приморье» подчеркнули, что ребята планируют создать ролики об освоении Сибири, Приамурья, Чукотки и Камчатки. Кроме того, контент затронет экспедиции великих ученых, которые делали открытия в середине XIX века. Эти материалы позволят понять, почему люди стремились освоить восточную часть России, расскажет о городах Приморья и их значении.
Проекту выделили 485 тысяч рублей. Чтобы воплотить идею в жизнь, школьники привлекут к участию экспертов из Института Истории ДВО РАН, а также воспользуются историческими хрониками.
Начальник управления образования Максим Кильчевский отметил, что такие проекты идут на пользу образованию во Владивостоке, ведь ученики самостоятельно изучают интересующие их темы и полностью вовлекаются в процесс работы. Кроме того, это поможет и в освоении школьной программы.
Следует отметить, что видеоматериалы будут транслировать не телевидении. Специалист уточнил, что ребята продолжат продвигать такие инициативы.
Ежегодный конкурс Президентского фонда культурных инициатив направлен на поддержку проектов, которые развивают культуру, искусство и творчество страны. направлений в нем несколько: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны/Вехи», «Многонациональный народ».