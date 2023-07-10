Капитальный ремонт стадиона «Авангард» успешно завершён во Владивостоке — фото

Администрация Владивостока намерена и дальше работать над стадионом. В дальнейшем запланирован комплекс работ по благоустройству верхней территории, который включает в себя приведение в нормативное состояние забора и замену асфальта на верхней территории площадки. Также одной из целей является строительство туалета для посетителей, которого по-прежнему нет на территории спортивного объекта. Сейчас временным решением этой проблемы стала установка 10 мобильных биотуалетов на время соревнований.