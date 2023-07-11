Уже более 1 миллиарда рублей на рождение второго ребёнка получили жители Приморья

Выплату семьи могут направить на любые нужды, которые посчитают необходимыми. Без какого-либо контроля со стороны государства. К примеру, на внесение первоначального взноса, погашение кредитов на приобретение жилья или строительство, в том числе ипотечных кредитов, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, оплата услуг дошкольного образования и другие связанные с этим расходы.