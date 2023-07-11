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Уже более 1 миллиарда рублей на рождение второго ребёнка получили жители Приморья

11 июля 2023, 07:16
За 4.5 года выплаты регионального материнского капитала на рождение второго ребёнка в Приморье жители края получили более 1 миллиарда рублей. В 2023 году сумма за рождения малыша поднялась почти до 233 тысяч рублей.
Сюжет
Деньги

Граждане Приморья получили сумму свыше 1 миллиарда рублей в рамках регионального материнского капитала на рождение второго ребенка. Этот метод помощи семьям действует уже 4,5 года. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Семьи в Приморье получают поддержку от государства при рождении второго ребенка с 2019 года. За это период денежными выплатами воспользовались больше 7 тысяч семей.

Сумма краевого платежа увеличивается вместе с ростом федерального платежа. В 2022 мамочки получали более 207,9 тысяч рублей, а в 2023 году эта цифра выросла до 232,7 тысяч рублей.

Сумма выплаты определяется во время появление ребенка на свет и после остаётся неизменной. Одним из требований для участия в получение выплаты является то, что мать должна являться жительницей Приморья на момент родов.

Выплату семьи могут направить на любые нужды, которые посчитают необходимыми. Без какого-либо контроля со стороны государства. К примеру, на внесение первоначального взноса, погашение кредитов на приобретение жилья или строительство, в том числе ипотечных кредитов, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, оплата услуг дошкольного образования и другие связанные с этим расходы.

В 2023 году денежные средства получили уже 1300 тысячи семей, На это ушло свыше 207 миллионов рублей. Такой информацией поделились в министерстве труда и социальной политики региона.

#Общество#Материнский капитал#Деньги#Новости#Приморский край
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