Что тоннами завозят из Китая в Приморье?

В Россельхознадзоре отчитались по конкретному количеству завезенной плодоовощной продукции. Так, абсолютным рекордсменом стали репчатый лук и чеснок. Их за неделю в Приморский край попало почти 1100 тонны. Далее идут томаты (около 804 тонн) и перцы (169 тонн). Также из КНР завезли почти 169 тонн свеклы, тыквы, баклажанов, кабачков, редиса, около 24 тонн огурцов, 801 тонна моркови, 213 тонн капусты, 577 тонн картофеля.