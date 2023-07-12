Что тоннами завозят из Китая в Приморье?

Posted Сегодня, 01:06
Published Сегодня, 01:06
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Updated Сегодня, 01:11
Сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз через фитосанитарные контрольные посты 4 613,5 тонн свежих овощей, фруктов и ягод из Китая. Столько продукции поступило в Приморье с 3 по 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба управления.
В Россельхознадзоре отчитались по конкретному количеству завезенной плодоовощной продукции. Так, абсолютным рекордсменом стали репчатый лук и чеснок. Их за неделю в Приморский край попало почти 1100 тонны. Далее идут томаты (около 804 тонн) и перцы (169 тонн). Также из КНР завезли почти 169 тонн свеклы, тыквы, баклажанов, кабачков, редиса, около 24 тонн огурцов, 801 тонна моркови, 213 тонн капусты, 577 тонн картофеля.
Китайские фрукты в Приморье тоже поступали в большом количестве. В общей сложности в крае было завезено 504 тонны. Это груши, нектарины, яблоки, персики, сливы и др.