Парадные ворота в АТР: как экономика Приморья выходит на новый уровень

Posted Вчера, 01:08
Published Вчера, 01:08
Modified Вчера, 13:36
Updated Вчера, 13:36
2022 год стал отправной точкой, определив вектор развития Приморского края на многие десятилетия вперед. Именно в прошлом году глава государства объявил Дальний Восток безусловным приоритетом и стратегическим курсом России, которая переориентировала свои экономические и политические интересы в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Приморский край неоднократно показывал, что имеет все возможности стать фарпостом на Дальнем Востоке для осуществления поставленного курса. Несмотря на внешнее давление, регион не просто живет, но и активно развивается. И залогом для этого выступают стабильные отношения с экономиками Северо- и Юго-Восточной Азии.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко занял активную позицию, и планомерно, на протяжении всего своего срока на посту главы региона делает все для укрепления и налаживания отношений с ближайшими соседями. Именно это сегодня позитивно сказывается на экономическом развитии Приморского края, благодаря чему край не просто подхватил курс на восток, но и оказался в первых рядах из тех регионов, кто способствует полноценному развороту российской экономики.
«Приморский край становится главным регионом российского Дальнего Востока, „парадными воротами“, через которые Россия, в рамках объявленного президентом курса на Восток, устанавливает контакт со всем миром. Новое время дало Приморью новые возможности. Этих возможностей край не упустит. Из резерва мы вышли на передовую. Настало время быть первыми — это наше, приморское время», — заявил Олег Кожемяко.
Сегодня правительство Приморского края приняло ряд мер для укрепления и расширения международных связей со странами АТР. Развить сотрудничество можно в таких областях, как судостроение, модернизация железных дорог, туризм, логистика, внешняя торговля и других.
Курс дан, и у властей региона впереди много работы. Время и геополитическая обстановка диктуют свои требования. А развитие современной экономики немыслимо без опережающего развития транспортной отрасли. Приморский бизнес, понимая происходящие процессы, смог вовремя сориентироваться и буквально ворвался в решение логистических вопросов. Эксперты говорят, что от развития транспортной сферы, которая обеспечивает логистику для бизнеса, зависит в целом процесс переориентации рынков.
На фоне разворота российской экономики и активизации приморского бизнеса правительство Приморского края разработало комплексную программу ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморья до 2030 года, которая уже в сентябре на полях Восточного экономического форума будет представлена президенту России Владимиру Путину.
Программой предусмотрено развитие портовой, транспортно-логистической, дорожной, пограничной и туристической инфраструктур. Бизнес при этом планирует существенно нарастить портовые мощности, что приведет к значительному увеличению объемов внешней торговли со странами-партнерами. В конечном итоге, такие изменения в экономике региона приведут к увеличению отчислений в федеральный бюджет. По прогнозам, к 2030-му году эта цифра вырастет до 3 триллионов рублей в год.
Документ содержит список проектов, реализуемых за счет частного капитала, и перечень объектов поддерживающей их инфраструктуры, которые будут строить на средства госбюджета. В перечень объектов включены проекты, которые должны стать ключевыми в развитии внешней экономики России и экономики Приморья, в частности.
«Бизнес показал свою адаптивность и даже увеличил инвестиции. Полным ходом идет строительство новых портов: и проектирование, и расширение. Строится транспортно-логистический центр на один миллион контейнеров, так называемый сухой порт. Дополнительно это 100 миллионов грузооборота и один миллион контейнеров. В совокупности к существующему у нас будет 250 миллионов тонн груза и три миллиона контейнеров. Я думаю, что это порт Суходол, порт Вера, „Коулстар“, проектируется порт Аврора», — отметил губернатор Приморья.
Важным участником программы ускоренного развития Приморья станет инвестпроект по строительству портового комплекса в поселке Славянка Хасанского муниципального округа. Реализовать проект планирует компания «Тихоокеанский балкерный терминал». Перегрузочный комплекс рассчитан на обработку полутора млн тонн грузов в год, с его вводом в строй он станет крупнейшим контейнерным терминалом на юге Приморья. Дата ввода в эксплуатацию первой очереди проекта перегрузочного комплекса навалочных и контейнерных грузов — 2024 год, второй очереди — 2029. На предприятии будет создано около 900 рабочих мест. Для обеспечения логистики в программе предусмотрена инфраструктурная господдержка — запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги «Раздольное — Хасан». Кстати, в Хасанском округе, который будет развивать не только логистическую, но и пограничную и туристическую сферы, будет работать целый ряд важных проектов, поэтому к вопросу развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительство Приморского края планирует подойти с особой тщательностью.
Эксперты считают — тот факт, что программа будет утверждаться губернатором Олегом Кожемяко у президента страны, фактически обозначает ключевых участников в этом процессе и тех, кто берет на себя публичную ответственность. Поэтому ожидания исключительно положительные от принятия подобной программы и дальнейшей ее реализации на территории Приморья.
Ряд инвестпроектов, которые разработали ведущие участники транспортно-логистического рынка, уже начали реализовываться — строятся новые порты, расширяются портовые мощности, увеличивается грузопоток и пропускная способность. Активность инвесторов только подтверждает намерения бизнеса вкладывать в приморскую экономику, становясь реальными участниками разворота на Восток.
Так, Владивостокский морской рыбный порт разработал целую стратегию, в которую входит проект создания логистического центра.
«В связи с переориентацией транспортных потоков на Восток, спрос на контейнерные мощности резко возрос. В рамках программы по ускоренному развитию экономики „Владморрыбпорт“ разработал стратегию по увеличению контейнерных мощностей. Для этих целей на территории предприятия расширяются площади под технологическое размещение контейнерных грузов, а также реализуется проект по строительству сухого терминала на станции Уссурийск», — рассказал в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» генеральный директор порта Александр Шевченко.
Проекты «Владморрыбпорта» включают в себя развитие и расширение мощностей контейнерного терминала компании, реконструкцию причалов и складских площадей, развитие и расширение мощностей контейнерных терминалов «сухой порт» ЗАО «ПИК», ООО «Фреш» и ООО «Терминал Хлебная База». Общий объем инвестиций составит почти 15 млрд рублей. Компания планирует реконструировать причальный фронт «Владморрыбпорта» и создать транспортно-логистический центр на базе «Терминала Хлебная База» в Уссурийске. Реализация этих крупных проектов потребует реконструкции и модернизации станции Мыс Чуркин ДВЖД.
Помимо этого, масштабное увеличение пропускной мощности терминала «Восточной стивидорной компании» началось в прошлом году. Планируется построить еще два контейнерных причала, площадки для хранения грузов и новый мощный железнодорожный фронт, таможенный склад и площадки.
«Мы видим, насколько внимание наших клиентов и всех участников транспортно-логистической отрасли обращено на Дальний Восток. Также видим огромный экономический потенциал Приморского края. Программа ускоренного развития ключевых отраслей имеет стратегическое значение и создаст значимый импульс для опережающего развития ключевых инвестпроектов в регионе», — рассказал управляющий директор «Восточной стивидорной компании» Илья Долгий.
Также значительное увеличение контейнерного оборота планирует и Владивостокский морской торговый порт. Реализации этих планов будет способствовать синергия власти с бизнесом.
«У нас большие планы, связанные со строительством на базе ВМТП Восточного транспортно-логистического узла. В западной части порта планируется построить современный глубоководный терминал с двумя причалами. Он позволит принимать контейнеровозы типа PostPanamax вместимостью более 10 тысяч TEU», — озвучил планы директор ВМТП Николай Ермолаев.
В программу ускоренного развития Приморье входит и проект морского порта «Суходол». Концепция развития порта предполагает строительство более восьми терминалов, среди них угольный, контейнерный и зерновой. Сегодня уже подходит к своему завершению строительство угольного терминала, далее по плану развития строительство контейнерного терминала.
Для реализации и дальнейшей работы проектов порта «Суходол» необходимо строительство дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный, первый участок которой уже запущен. Продолжение строительства планируется после подготовки проектно-сметной документации.
«Роль краевых властей в реализации стратегии развития порта является ключевой. Многие наши вопросы, в том числе по автомобильным дорогам, находятся в компетенции администрации Шкотовского района и Приморского края. Мы надеемся, что и вопрос с дорогой Владивосток-Находка-Порт Восточный в скором времени разрешится», — выразил надежду генеральный директор порта «Суходол» Сергей Кропотов
Напомним, губернатор Олег Кожемяко заявил, что благодаря реализации ряда экономических мер Приморью удается держать объявленный президентом курс на Восток.
«Поворот на Восток захватывает все сферы деятельности Приморского края, и я уверен, что это тот шанс, который мы должны максимально выгодно использовать. Он даст прирост в экономике края и в социальной сфере для всех жителей», — отметил глава региона.