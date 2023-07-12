Парадные ворота в АТР: как экономика Приморья выходит на новый уровень

Важным участником программы ускоренного развития Приморья станет инвестпроект по строительству портового комплекса в поселке Славянка Хасанского муниципального округа. Реализовать проект планирует компания «Тихоокеанский балкерный терминал». Перегрузочный комплекс рассчитан на обработку полутора млн тонн грузов в год, с его вводом в строй он станет крупнейшим контейнерным терминалом на юге Приморья. Дата ввода в эксплуатацию первой очереди проекта перегрузочного комплекса навалочных и контейнерных грузов — 2024 год, второй очереди — 2029. На предприятии будет создано около 900 рабочих мест. Для обеспечения логистики в программе предусмотрена инфраструктурная господдержка — запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги «Раздольное — Хасан». Кстати, в Хасанском округе, который будет развивать не только логистическую, но и пограничную и туристическую сферы, будет работать целый ряд важных проектов, поэтому к вопросу развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительство Приморского края планирует подойти с особой тщательностью.