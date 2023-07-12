В список Forbes попал ещё один приморец

Многие экспонаты выставки подарены потомками старообрядцев, живущих сейчас в Австралии, США, странах Латинской Америки в разные годы. И кстати, когда выставка открылась, она произвела на представителей старообрядцев такое сильное впечатление, что музею с февраля (именно в это время открылась экспозиция) по июнь передали более 50 новых даров.