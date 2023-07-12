В список Forbes попал ещё один приморец

Posted Вчера, 23:22
Published Вчера, 23:22
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
Между прочим, у жителей Приморья и Владивостока осталось всего 15 дней, чтобы побывать на этой выставке, заслужившей столь высокую оценку (отбор издание делало среди ведущих музеев страны — от Калининграда до Владивостока).
«Легенда о Беловодье» рассказывает о кругосветных странствиях приморских старообрядцев в поисках сокровенного райского уголка. И где же они нашли этот райский уголок? Ответ — на выставке.
— Основой экспозиции стали полученные сотрудниками музея исследования, в том числе — во время полевых экспедиций, — рассказали в музее имени Арсеньева. — Более 25 лет музейщики собирали обширную коллекцию предметов быта и одежды, книг, фотографий, встречались с представителями старообрядческих общин.
Многие экспонаты выставки подарены потомками старообрядцев, живущих сейчас в Австралии, США, странах Латинской Америки в разные годы. И кстати, когда выставка открылась, она произвела на представителей старообрядцев такое сильное впечатление, что музею с февраля (именно в это время открылась экспозиция) по июнь передали более 50 новых даров.
— Каждый предмет необычайно интересен. Каждый свидетельствует о том, как жили представители одного из самых закрытых религиозных сообществ, как сохраняли свою культуру, духовные традиции, — рассказала куратор выставки Вера Кобко.