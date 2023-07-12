Во Владивостоке пройдет форум малых городов и исторических поселений

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Всероссийский форум малых городов и исторических поселений, который пройдет 24 июля во Владивостоке, является одним из ключевых мероприятий в сфере развития регионов и формирования комфортной городской среды. Масштабное событие организуют Минстрой РФ и правительство Приморского края. Ожидается, что в форуме будут участвовать министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и глава Приморья Олег Кожемяко. Также на мероприятии выступят спикеры — представители федеральных и региональных органов власти и институтов развития, известные российские архитекторы, урбанисты, дизайнеры.
Главным событием форума станет подведение итогов Восьмого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе второго конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа. Ирек Файзуллин подчеркивает, что оценка всех заявок, поданных на конкурсы, проходит в несколько этапов. В этом году на всероссийский конкурс поступило 496 заявки. Из них будет отобрано 195 проектов-победителей. Авторы проектов должны реализовать их в 2024–2025 годах.
— В целом за время проведения конкурса уже реализовано 479 проектов-победителей, в стадии реализации 353, — отметил Файзуллин.
Зампред правительство Приморского края Елена Пархоменко сообщила, что в конкурсе благоустройства участвовали 16 муниципалитетов региона. Пархоменко назвала их заявки «уникальными проектами, которые отражают особенность того или иного города и поселка». Зампред также отметила важность проведения масштабного форума именно в Приморье.
— В свою очередь, нашему региону тоже есть что рассказать и поделиться своим опытом в плане создания комфортной среды, — заключила она.