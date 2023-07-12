Во Владивостоке пройдет форум малых городов и исторических поселений

Главным событием форума станет подведение итогов Восьмого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе второго конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа. Ирек Файзуллин подчеркивает, что оценка всех заявок, поданных на конкурсы, проходит в несколько этапов. В этом году на всероссийский конкурс поступило 496 заявки. Из них будет отобрано 195 проектов-победителей. Авторы проектов должны реализовать их в 2024–2025 годах.