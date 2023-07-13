Решаем важные вопросы: Константин Шестаков встретился с жителями Владивостока

Вопрос строительства школ и детских садов, по словам градоначальника, находится под контролем и активно решается. В динамично развивающемся районе — Снеговая Падь образовалась нехватка мест для школьников, однако и это не стало проблемой — созданы дополнительные классы для первоклашек в школах № 82 и 83, в них могут записаться все проживающие в этом районе. Десятиклассники продолжат обучение на базе школы №83