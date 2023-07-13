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Решаем важные вопросы: Константин Шестаков встретился с жителями Владивостока

13 июля 2023, 08:20
Глава Владивостока Константин Шестаков 12 июля встретился с жителями Первореченского района города. В школе №67 обсудили вопросы ремонта дворов, благоустройства территорий и многое другое.

Мероприятие стало первым в череде еженедельных встреч мэра с населением разных районов города.

Константин Шестаков рассказал горожанам об успехах работы администрации в прошлом году, напомнил о существовании программы «1000 дворов», благодаря которой уже благоустроены 165 придомовых территорий. Также открылись новые общественные пространства.

Вопрос строительства школ и детских садов, по словам градоначальника, находится под контролем и активно решается. В динамично развивающемся районе — Снеговая Падь образовалась нехватка мест для школьников, однако и это не стало проблемой — созданы дополнительные классы для первоклашек в школах № 82 и 83, в них могут записаться все проживающие в этом районе. Десятиклассники продолжат обучение на базе школы №83

Кроме того, в микрорайоне сейчас строят школу на 1100 мест, сдадут её в 2024 году. В районе ЖК «Изумрудный» предполагается строительство ещё одной школы.

Также местные жители задавали свои вопросы — по поводу масштабного ремонта теплосетей и дорог, замены аварийных лестниц, создание новых скверов, общественных пространств для отдыха и ремонт школьных стадионов.

Ни одно обращение не осталось без внимания, Константин Шестаков на месте отдавал поручения по проверке предоставленной информации и, при наличии возможности, решения возникшего вопроса.

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#Общество#Наш Город#Город#Новости#Приморский край#Владивосток#Константин Шестаков
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