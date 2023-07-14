Первое правило выбора арбузов во Владивостоке в сезон-2023 — чем крупнее и легче плод, тем он спелее. Но есть и другие признаки спелости: в сезон ягоды должны иметь целостный покров, яркий и контрастный цвет корки, сухой хвостик, а пятна боку должны быть желтыми, почти оранжевыми.