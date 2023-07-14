Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В конце июля — начале августа во Владивостоке начинается сезон арбузов. Но первые бахчевые начинают появляться на овощных прилавках в Приморье задолго до начала сезона. Уже в конце июня в сетевых магазинах и в некоторых овощных павильонах предлагают завезенные из других регионов и стран ягоды.
Тем не менее владивостокцы не рискуют покупать летнее лакомство до сезона. Многие считают, что ранние бахчевые содержат нитраты и пестициды, которые влияют на их качество и могут привести к отравлению.
Первое правило выбора арбузов во Владивостоке в сезон-2023 — чем крупнее и легче плод, тем он спелее. Но есть и другие признаки спелости: в сезон ягоды должны иметь целостный покров, яркий и контрастный цвет корки, сухой хвостик, а пятна боку должны быть желтыми, почти оранжевыми.
Спелость бахчевых в сезон можно определить и по стуку. Если постучать по спелой ягоде, то звук должен быть звонкий, а не глухой. А если легонько сжать плод вдоль продольной оси, то он издаст слабый хруст.
Внутри спелая мякоть может быть различных оттенков красного, но семена в период сезона должны быть вызревшими — черного или коричневого цвета.
Важно! Если разрезанный арбуз имеет кисловатый запах, а мякоть плода со слизью, то его нельзя употреблять в пищу. Такие признаки означают, что в ягоде уже начались процессы микробиологической порчи, вызывающие пищевые отравления.
Отравиться можно арбузом, накачанным нитратами. В этом отношении опасны ранние ягоды, которые продают задолго до начала сезона. Обычно в них добавляют удобрения, стимулирующие рост и созревание ягоды. Нитраты, попадая в организм, приводят к пищевому отравлению и интоксикации.
Проверяют бахчевые на нитраты в сезон обычно лабораторным способом. Но можно это сделать и с помощью народного метода: в стакан воды бросить кусочек мякоти и понаблюдать пару минут. Если вода окрасится в розоватый оттенок, то в плоде есть нитраты.
Врач-терапевт Ангелина Сомина:
«Симптомы при отравлении арбузом такие же, как при любом другом пищевом отравлении: головная боль, тошнота, рвота, боли в области живота, возможно понижение давления, сонливость, учащенный пульс и дыхание. Чтобы после вкусного десерта не пришлось вызывать врачей, специалист советует перед употреблением тщательно вымыть арбуз, обдать его кипятком, а следом и холодной водой. И не забывайте проверять сертификаты качества, покупая ягоду».
В 2023 году безопаснее всего купить бахчевые в сезон на продовольственных ярмарках. Их во Владивостоке устраивают местные производители и крупные фермерские хозяйства в середине-конце августа.
В начале сезона, то есть в конце июля, в овощные палатки Владивостока обычно завозят продукцию из Узбекистана и Китая. А уже к середине августа появляются летние ягоды, завезенные из Волгограда и Астрахани.
В разгар сезона, когда в Приморье созревают бахчевые, начинают поставлять местную продукцию. В середине августа во Владивостоке начинают продавать ягоды из Чкаловки, Черниговки, Спасска-Дальнего, Алексея Никольского, Арсеньева, Уссурийского района и из других южных районов Приморского края.
В сетевые магазины чаще всего продукция поставляется из различных теплых стран. Это могут быть Израиль, Египет, Турция, Китай, Казахстан. В сезон российские торговые сети чаще всего реализуют продукцию от отечественных поставщиков, например из Астрахани или Краснодарского края.
Важно! Не стоит покупать бахчевые во Владивостоке с точек, расположенных вдоль автотрасс, а также в необорудованных местах. На таких точках в сезон реализуется продукция, не прошедшая санитарную экспертизу. Помимо этого, ягоды впитывают в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах.
Хотя арбуз состоит в основном из воды, недооценивать его пользу для организма не стоит. В ягоде содержится большое количество витаминов и микроэлементов.
Арбузный сок имеет мочегонные свойства, поэтому полезен при болезнях почек. Кроме того, сочная мякоть плода полезна людям с нарушениями в работе ЖКТ, с заболеваниями печени, страдающим от анемии, гипертонии, атеросклероза, порока сердца.
Низкокалорийность продукта (всего 30 килокалорий) позволяет использовать его в составе различных диет. Это не значит, что арбуз можно есть в неограниченных количествах, поскольку он имеет довольно высокий гликемический индекс.
Малышу можно давать полезное лакомство сразу с начала прикорма. Это помогает улучшить моторику кишечника, обеспечить организм полезными минералами, поддержать водный баланс малыша в жаркое время суток.
Нутрициолог Полина Жаркова:
«Арбуз в сезон можно предложить ребёнку небольшими порциями уже после начала прикорма в виде пюре (до восьми месяцев) или маленьких кусочков (для детей постарше). Полноценную порцию — в пять детских кулачков — можно предлагать ребёнку уже после года».