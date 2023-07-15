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Posted 14 июля, 23:31

Published 14 июля, 23:31

Modified Вчера, 10:08

Updated Вчера, 10:08

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Очень сильные дожди продолжат накрывать Приморье и сегодня

14 июля 2023, 23:31
Синоптики «Примгидромета» рассказали о погодной обстановке в первый выходной недели. Радоваться приморцам особо нечему.

Сегодня, 15 июля, в крае погода определяется фронтальными разделами. Ночью ожидается дождь, кое-где сильный, местами даже очень. Днем в северной половине также ожидаются сильные осадки, а в южной небольшие. Ветер будет дуть с северо-востока и севера. Температура воздуха составит +15…+25°C.

Во Владивостоке днем переменная облачность, утром возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с севера, а во второй половине дня — с юго-востока. Во второй половине дня ожидается его усиление. Воздух прогреется до +21…+23°C.

В Уссурийске днем будет переменная облачность, утром также возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с востока, северо-востока и с юго-востока, во второй половине дня и вечером он может стать сильным. Температура на столбиках термометров достигнет +23…+25°C.

В Находке погодна обстановка отличаться ничем не будет. Переменная облачность, умеренный ветер и без осадков. Температура воздуха составит +23…+25°C.

#Прогнозы#Погода#Прогноз погоды#Приморский край#Владивосток#Уссурийск#Находка
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