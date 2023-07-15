Очень сильные дожди продолжат накрывать Приморье и сегодня

В Уссурийске днем будет переменная облачность, утром также возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с востока, северо-востока и с юго-востока, во второй половине дня и вечером он может стать сильным. Температура на столбиках термометров достигнет +23…+25°C.