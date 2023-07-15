Очень сильные дожди продолжат накрывать Приморье и сегодня

Posted 14 июля, 23:31
Published 14 июля, 23:31
Modified Вчера, 10:08
Updated Вчера, 10:08
Сегодня, 15 июля, в крае погода определяется фронтальными разделами. Ночью ожидается дождь, кое-где сильный, местами даже очень. Днем в северной половине также ожидаются сильные осадки, а в южной небольшие. Ветер будет дуть с северо-востока и севера. Температура воздуха составит +15…+25°C.
Во Владивостоке днем переменная облачность, утром возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с севера, а во второй половине дня — с юго-востока. Во второй половине дня ожидается его усиление. Воздух прогреется до +21…+23°C.
В Уссурийске днем будет переменная облачность, утром также возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с востока, северо-востока и с юго-востока, во второй половине дня и вечером он может стать сильным. Температура на столбиках термометров достигнет +23…+25°C.
В Находке погодна обстановка отличаться ничем не будет. Переменная облачность, умеренный ветер и без осадков. Температура воздуха составит +23…+25°C.