Остаёмся дома: туры в Турцию для приморцев подорожали на 70%

Posted 15 июля, 05:34
Published 15 июля, 05:34
Modified Вчера, 10:07
Updated Вчера, 10:07
«Новые известия» передают, что согласно информации, предоставленной исполнительным директором Альянса туристических агентств (АТА) Натальей Осиповой, стоимость туров в Турцию для российских туристов повысилась на 20–70%.
Осипова отметила, что изменения цен заметны в сравнении с прошлым годом и особенно с доковидным периодом, когда путешествия вообще были невозможны из-за пандемии COVID-19. По мнению Осиповой, цены могут снизиться осенью, однако она не исключает некоторого повышения стоимости размещения.
Как основные факторы, влияющие на повышение стоимости туров для россиян, Осипова назвала инфляцию в Турции, колебания курса доллара и евро, а также рост стоимости авиаперевозок. Несмотря на это, российские туристы не отказываются от отдыха на турецких курортах, но могут сокращать длительность пребывания или выбирать более доступные варианты отелей.
Сейчас туры из Владивостока до турецкой Анталии продают за 40-80 тысяч рублей на одного. В стоимость не входят авиабилеты из Приморья в Москву. Если лететь самостоятельно то только перелёт обойдётся в 100+ тысяч рублей. Самый «удобный» маршрут с одной пересадкой на ближайшие даты стоит 140 тысяч.