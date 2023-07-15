Остаёмся дома: туры в Турцию для приморцев подорожали на 70%

Сейчас туры из Владивостока до турецкой Анталии продают за 40-80 тысяч рублей на одного. В стоимость не входят авиабилеты из Приморья в Москву. Если лететь самостоятельно то только перелёт обойдётся в 100+ тысяч рублей. Самый «удобный» маршрут с одной пересадкой на ближайшие даты стоит 140 тысяч.