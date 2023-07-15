Приусоводы вскоре могут навсегда исчезнуть из такси Владивостока

Posted 15 июля, 00:49
Published 15 июля, 00:49
Modified Вчера, 10:09
Updated Вчера, 10:09
Импорт легковых автомобилей из КНР в Россию значительно возрос, что привело к заметному увеличению доли китайских машин в таксопарках страны, сообщает «КоммерсантЪ». За год их доля в такси выросла с 3% до 30%, и прогнозируется, что к 2023 году она может достичь 40-45%.
Издание отмечает, что несмотря на некоторое скептическое отношение некоторых пассажиров к безопасности и комфорту китайских автомобилей, именно они помогают удовлетворить спрос на высокотарифный сегмент, который испытывает нехватку новых автомобилей.
По данным компании «ВТБ Лизинг», среди наиболее популярных марок в таксопарках входят китайские бренды Chery, Geely, Haval и JAC.
Стоит отметить, что в Приморье и во Владивостоке в частности наиболее часто в такси можно встретить автомобили марки Toyota Prius. В целом в таксопарках дальневосточной столицы преобладают машины японского производства, и в ближайшем будущем вряд ли их вытеснят колёса из Китая.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что продавцы подержанных «японок» с авторынка «Зелёный угол» успели «затарится» до резкого скачка рубля. Однако не исключено, что, когда дешёвые машины закончатся, им придётся переориентироваться на ближайших азиатских друзей.