Приусоводы вскоре могут навсегда исчезнуть из такси Владивостока

Импорт легковых автомобилей из КНР в Россию значительно возрос, что привело к заметному увеличению доли китайских машин в таксопарках страны, сообщает «КоммерсантЪ». За год их доля в такси выросла с 3% до 30%, и прогнозируется, что к 2023 году она может достичь 40-45%.