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Posted 15 июля, 23:43

Published 15 июля, 23:43

Modified Вчера, 10:08

Updated Вчера, 10:08

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Первые среди равных: «Тигр» признан лучшим объединением добровольцев

15 июля 2023, 23:43
Приморский отряд «Тигр» получил заслуженное признание, став лучшим добровольческим подразделением в России. Губернатор Приморья, Олег Кожемяко, вручил награды отряду за их выдающиеся достижения во время специальной военной операции.

Приморский отряд «Тигр» получил заслуженное признание, став лучшим добровольческим подразделением в России. Губернатор Приморья, Олег Кожемяко, вручил награды отряду за их выдающиеся достижения во время специальной военной операции.

Военнослужащие были отмечены престижными наградами от Приморского края и Министерства обороны России, в знак благодарности за их героические подвиги на поле боя.

Глава региона выразил свою признательность бойцам за их выдержку и мастерство во время полугодового периода напряженных боев в сложных условиях. Он отметил, что бойцы стояли плечом к плечу со своими товарищами, несмотря на сложности и опасности. По оценке Министерства обороны РФ, отряд «Тигр» признан лучшим добровольческим подразделением в России.

Олег Кожемяко подчеркнул важность патриотической работы ветеранов боевых действий среди молодежи, поскольку это имеет огромное значение для подрастающего поколения и общества в целом. Глава региона также пожелал новобранцам успехов на их славном боевом пути и заверил, что регулярно будет посещать отряд, обеспечивая его необходимым снаряжением и оборудованием.

#Общество#Новости#Приморский край#Олег Кожемяко
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