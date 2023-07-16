Первые среди равных: «Тигр» признан лучшим объединением добровольцев

Глава региона выразил свою признательность бойцам за их выдержку и мастерство во время полугодового периода напряженных боев в сложных условиях. Он отметил, что бойцы стояли плечом к плечу со своими товарищами, несмотря на сложности и опасности. По оценке Министерства обороны РФ, отряд «Тигр» признан лучшим добровольческим подразделением в России.