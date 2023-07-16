Первые среди равных: «Тигр» признан лучшим объединением добровольцев

Posted 15 июля, 23:43
Published 15 июля, 23:43
Modified Вчера, 10:08
Updated Вчера, 10:08
Приморский отряд «Тигр» получил заслуженное признание, став лучшим добровольческим подразделением в России. Губернатор Приморья, Олег Кожемяко, вручил награды отряду за их выдающиеся достижения во время специальной военной операции.
Военнослужащие были отмечены престижными наградами от Приморского края и Министерства обороны России, в знак благодарности за их героические подвиги на поле боя.
Глава региона выразил свою признательность бойцам за их выдержку и мастерство во время полугодового периода напряженных боев в сложных условиях. Он отметил, что бойцы стояли плечом к плечу со своими товарищами, несмотря на сложности и опасности. По оценке Министерства обороны РФ, отряд «Тигр» признан лучшим добровольческим подразделением в России.
Олег Кожемяко подчеркнул важность патриотической работы ветеранов боевых действий среди молодежи, поскольку это имеет огромное значение для подрастающего поколения и общества в целом. Глава региона также пожелал новобранцам успехов на их славном боевом пути и заверил, что регулярно будет посещать отряд, обеспечивая его необходимым снаряжением и оборудованием.