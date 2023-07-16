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Posted Вчера, 03:13

Published Вчера, 03:13

Modified Вчера, 10:07

Updated Вчера, 10:07

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Порядок будет: правоохранители взялись за дело модульных парковок во Владивостоке

16 июля 2023, 03:13
Уголовное дело было начато после того, как выяснилось, что при строительстве модульных парковок во Владивостоке имели место серьезные нарушения. Прокурорская проверка привела к обвинениям в халатности.

В мае 2020 года администрация Владивостока заключила контракт на поставку шести модульных парковок, заплатив за них более 200 млн рублей. Однако, по данным следствия, ни одна из этих парковок до сих пор не была введена в эксплуатацию.

В апреле 2021 года управление дорог и благоустройства города заключило контракт на монтаж двух из шести парковок за сумму более 60 млн рублей. Но после оплаты работ на сумму свыше 25 млн рублей заказчик расторг контракт.

Более того, обнаружилось, что в структуру затрат включены строительные материалы, которые не использовались при сборке модульных конструкций, и их стоимость превысила 6 млн рублей.

#Происшествие#Новости#Приморский край
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