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Posted Вчера, 04:32

Published Вчера, 04:32

Modified Вчера, 10:06

Updated Вчера, 10:06

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Приморцы ожидают ремонта важного моста

16 июля 2023, 04:32
В ходе приема граждан в Дальнегорске, Губернатор Олег Кожемяко объявил, что аварийный мост, соединяющий Краснореченский с Дальнегорском, будет отремонтирован к концу осени.

Одна из жителей, Светлана Чудинова, выразила обеспокоенность состоянием моста, который играет важную роль для более чем трех тысяч местных жителей. В ответ на ее обращение, губернатор заверил, что вопрос ремонта будет решен.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Алексей Игнатенко, сообщил, что компания «АСО-1» уже приступила к работам. Подрядчик обещал завершить ремонт моста до конца осени, а его эксплуатационный срок будет составлять от 30 до 50 лет.

В рамках приема граждан также был решен вопрос об автобусном сообщении между Дальнегорском и селом Черемшаны. Был найден новый перевозчик, который будет обеспечивать непрерывное движение автобусов по этому маршруту.

#Общество#Новости#Приморский край
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