Приморцы ожидают ремонта важного моста

Posted Вчера, 04:32
Published Вчера, 04:32
Modified Вчера, 10:06
Updated Вчера, 10:06
Одна из жителей, Светлана Чудинова, выразила обеспокоенность состоянием моста, который играет важную роль для более чем трех тысяч местных жителей. В ответ на ее обращение, губернатор заверил, что вопрос ремонта будет решен.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Алексей Игнатенко, сообщил, что компания «АСО-1» уже приступила к работам. Подрядчик обещал завершить ремонт моста до конца осени, а его эксплуатационный срок будет составлять от 30 до 50 лет.
В рамках приема граждан также был решен вопрос об автобусном сообщении между Дальнегорском и селом Черемшаны. Был найден новый перевозчик, который будет обеспечивать непрерывное движение автобусов по этому маршруту.