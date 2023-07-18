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MTS AI выберет лучшие проекты на основе генеративного искусственного интеллекта

18 июля 2023, 03:04
Генеративный искусственный интеллект можно назвать прорывным изобретением современности, который открывает новые возможности в IT индустрии. Компания MTS AI объявила конкурс на лучший проект, созданный на основе этой технологии. Победитель сможет запустить пилотный проект в экосистеме МТС.

Владивосток, РФ — МТС, цифровая экосистема, сообщает о том, что ее дочерняя компания MTS AI проводит отбор стартапов, создающих проекты на основе технологии генеративного искусственного интеллекта, для участия в акселерационной программе. Задача программы — найти перспективные и коммерчески применимые решения в сфере генеративного ИИ.

Стартапы, прошедшие отбор, будут тестировать свои решения и бизнес-гипотезы в корпоративной среде, общаться с потенциальными заказчиками и инвесторами. По итогам акселерации, стартапы могут получить предложение о запуске пилота с компаниями экосистемы МТС, либо инвестиции от $100 тыс. до $10 млн.

MTS AI предоставит разработчикам вычислительные мощности для развертывания и тренировки моделей и доступ к большим данным. С участниками программы будут работать менторы по генеративному ИИ, ML, MLOps, Data Science из крупнейших BigTech-компаний и MTS AI, а также эксперты по продуктам и бизнес-стратегии.

«Генеративный ИИ нередко сравнивают с изобретением интернета или мобильной связи: настолько сильно он меняет способ взаимодействия людей с технологиями и друг с другом. Наш проект с MTS AI призван оценить влияние генеративного ИИ на работу корпораций в целом и найти лучшие возможности для применения этой технологии в контуре экосистемы», — сказал Павел Воронин, первый вице-президент МТС по технологиям.

В акселерационную программу MTS AI могут попасть компании, которые создают технологии для выполнения следующих задач:

  • подготовка текстов для соцсетей, сайтов и СМИ;
  • генерация видео и изображений по текстовому описанию для создания афиш, трейлеров и иллюстраций к художественным произведениям;
  • создание макетов рекламы с символикой компаний в 2D, 3D и видеоформате;
  • технологии парного программирования, поиска багов и улучшения качества кода;
  • автоматическая разметка данных и генерация датасетов;
  • поиск ответов на вопросы пользователей;
  • автоматизация подготовки и проверки юридических договоров и документов для комплаенс;
  • поддержка топ-менеджмента в принятии решений.

Акселерационная программа будет проходить онлайн, организаторы гарантируют бесплатное участие. В отличие от других программ стартапам не нужно будет отдавать долю в своем бизнесе в обмен на акселерацию.

Отбор участников будет проходить в несколько этапов: сбор заявок, собеседование с экспертами, презентация проектов для потенциальных клиентов. Еще в процессе отбора стартапы смогут познакомиться с менторами и представителями корпораций, получить обратную связь потенциальных клиентов о своем продукте или технологии.

По итогам собеседований и питчинг-сессии эксперты MTS AI определят 10 команд, которые пройдут 12-ти недельную акселерацию. Итоги программы подведут на Демодне в ноябре.

#Искусственный интеллект#IT#Цифровые технологии#Новости#Приморский край
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