MTS AI выберет лучшие проекты на основе генеративного искусственного интеллекта

MTS AI предоставит разработчикам вычислительные мощности для развертывания и тренировки моделей и доступ к большим данным. С участниками программы будут работать менторы по генеративному ИИ, ML, MLOps, Data Science из крупнейших BigTech-компаний и MTS AI, а также эксперты по продуктам и бизнес-стратегии.