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Еще в прошлом году журналисты редакции провели свое первое расследование и рассказали приморской общественности о том, что компания «Судеко» собиралась возвести многоэтажное здание на территории бывшего завода «Металлист» в историческом центре Владивостока. И уже даже начала сбор документов, чтобы совершить свои деяния. Что важно, до того как информация об этой стройке появилась в новостных лентах, земля уже была в центре скандала. Тогда губернатор Приморского края Олег Кожемяко четко дал понять, что на месте пустыря появится детский сад.
«Этот земельный участок сейчас находится в частной собственности. Инвестор рассматривал вопрос о строительстве трех высотных домов, что обеспечит нагрузку на дорогу, также территория лишится парковой зоны. Поэтому исходя из обращений граждан и учитывая тот факт, что это элемент точечной застройки в исторической части города, мы готовим изменения в план застройки и надеемся, что он пройдет все процедуры», — заявил глава региона в мае позапрошлого года в ходе публичного обсуждения данного вопроса.
Горожане после слов главы региона выдохнули с облегчением — старые коммуникации района могут и не выдержать подключения очередного жилого гиганта, а уж о дорогах можно и не говорить: почти круглосуточные заторы поставили бы крест на Эгершельде в качестве микрорайона для комфортной жизни на долгие годы вперед.
Журналисты «Восток-Медиа» также выяснили, что «Судеко», это компания, открытая китайскими дельцами, с помощью «хабаровских рук». 100% доли в уставном капитале компании принадлежат гонконгскому офшору «Зэд2 Капитал Лимитед», созданному в 2020-м году. Генеральным директором «Судеко» является Антон Изотов, сын «мусорного короля» Хабаровска Алексея Изотова.
Осенью прошлого года, 24 октября 2022 года суд в первой инстанции признал незаконным решение Управления градостроительства администрации Владивостока об отказе в выдаче разрешения на строительство и обязал ведомство выдать компании разрешение на строительство объекта «Жилой коммерческий комплекс „Элит“ в г. Владивосток» на земельных участках с кадастровым номером 25:28:020018:1943, 25:28:020018:1945 по адресу: г. Владивосток, ул. Арсеньева, 2.
При этом, компания, по всей видимости, смогла убедить суд, что на руках у нее есть весь необходимый пакет документов, из-за чего и было принято такое решение. Городская администрация без боя не сдалась и уже во второй инстанции «разобрала» своих оппонентов как в голливудском кино — выдав козырь — отрицательное заключение Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края.
Эксперты отмечают, что ситуация все еще может обернуться для приморской столицы «незаконной», ввиду отсутствия разрешения от вышеуказанной Инспекции, стройкой. Все дело в семье Изотовых, которые имеют определенное влияние в регионе и людях, которые стоят за этой стройкой. Рассматривать дело будут судьи — Игорь Ширяев и Тамара Никитина, а следить за решением этого вопроса будут оба региона и даже неназванные лица в Макао.
Речь, конечно же о китайских триадах — своим последним расследованием, расследователи «Восток-Медиа» доказали и наглядно продемонстрировали связь компании «Судеко» с королем подпольного мира Макао Элвином Чау, который держал под контролем не только часть игрового мира Поднебесной, но и владел приморским казино Tigre de Cristal.
Сейчас сам Чау обвиняется в нескольких сотнях преступлений, следствие уже доказало, что от действий «короля джанкетов» бюджет китайского района недополучил 831 миллион долларов США. Однако длиннее рук «Триад», только их память и количество нолей на счетах, а это значит, что журналисты «Восток-Медиа» продолжат наблюдать за этим противостоянием до тех пор пока китайский дракон не обломает об «юристов залива Трепанга» последний зуб.