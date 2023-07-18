Жители Владивостока надеются на объективность хабаровских судей

«Этот земельный участок сейчас находится в частной собственности. Инвестор рассматривал вопрос о строительстве трех высотных домов, что обеспечит нагрузку на дорогу, также территория лишится парковой зоны. Поэтому исходя из обращений граждан и учитывая тот факт, что это элемент точечной застройки в исторической части города, мы готовим изменения в план застройки и надеемся, что он пройдет все процедуры», — заявил глава региона в мае позапрошлого года в ходе публичного обсуждения данного вопроса.



Горожане после слов главы региона выдохнули с облегчением — старые коммуникации района могут и не выдержать подключения очередного жилого гиганта, а уж о дорогах можно и не говорить: почти круглосуточные заторы поставили бы крест на Эгершельде в качестве микрорайона для комфортной жизни на долгие годы вперед.