Более 60 проектов от ТОС будут реализованы во Владивостоке

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, ещё до конца 2023 года в столице ДФО появятся новые скверы, детские и спортивные площадки и многое другое. Жители Владивостока, объединившиеся в ТОСы, активно представляли свои проекты на конкурс, понимая, что это шанс изменить к лучшему жизнь своего микрорайона, преобразить придомовую территорию, воплотить в жизнь давнюю мечту о том, как было бы хорошо, если бы… И вот это «если бы» теперь станет былью — на средства гранта от правительства Приморья. Всего на реализацию 65 проектов выделено 90 миллионов рублей. Напомним, по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко суммы грантов для ТОСов в этом году увеличены — до полутора миллионов рублей на проект.
В администрации Владивостока на днях прошла встреча сотрудников профильных управлений мэрии с председателями ТОСов. Собравшиеся обсудили, как именно будут воплощаться в жизнь задуманные ТОСами проекты и как будет строиться взаимодействие с мэрией.
— Все проекты получат от нашего управления адресное сопровождение, — сказал начальник управления развития общественных инициатив Сергей Язев, — мы будем воплощать их в жизнь вместе. — К строительным работам приступим в середине августа, а пока готовим все необходимые документы.
Показательно, что многие ТОСы получают гранты уже во второй раз, имея за плечами опыт успешной реализации проектов в 2022 году. Например, ТОС «Патрокл — Сочинская», который возглавляет Виталий Гречанюк, уже воплотил в жизнь несколько проектов (выиграв гранты как от края, так и от города) и значительно благоустроив микрорайон. Новый проект, на который ТОСу снова удалость получить грант, станет логическим продолжением предыдущего и в сквере, который сделали в прошлом году на грант, будет ещё уютнее и безопаснее.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, почему ТОСы так важны для будущего Приморья.