Более 60 проектов от ТОС будут реализованы во Владивостоке

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, ещё до конца 2023 года в столице ДФО появятся новые скверы, детские и спортивные площадки и многое другое. Жители Владивостока, объединившиеся в ТОСы, активно представляли свои проекты на конкурс, понимая, что это шанс изменить к лучшему жизнь своего микрорайона, преобразить придомовую территорию, воплотить в жизнь давнюю мечту о том, как было бы хорошо, если бы… И вот это «если бы» теперь станет былью — на средства гранта от правительства Приморья. Всего на реализацию 65 проектов выделено 90 миллионов рублей. Напомним, по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко суммы грантов для ТОСов в этом году увеличены — до полутора миллионов рублей на проект.