«Терминал Астафьева» и «Динамо-Владивосток» продолжают историю больших побед

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
«ФК „Динамо-Владивосток“ благодарит генерального партнера и лично Руслана Викторовича Кондратова за активную поддержку клуба с 2021 года и надеется на плодотворную совместную работу, направленную на развитие приморской команды», — отметили представители футбольного клуба.
«За время нашего партнерства команда достойно представляет регион в Первенстве ФНЛ-2, дважды завоевав право участия в элитной группе турнира. При этом клуб выполняет главную задачу, возложенную на него, успешно занимаясь развитием местных футболистов. В составе „Динамо-Владивосток“ стабильно играют приморцы», — подчеркнул генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
Напомним, возрождение футбольного клуба «Динамо-Владивосток» состоялось в 2021 году. Возвращение в регион профессионального футбола стало возможным благодаря совместным усилиям Правительства Приморского края, Совета приморского спортобщества «Динамо» и «Терминала Астафьева». Стратегия привлечения в главную команду воспитанников приморский школы футбола стала возможна благодаря успешно работающей вертикали развития для молодых футболистов: игры в чемпионате края за находкинский «Океан» — профессиональный статус в «Динамо-Владивосток».
Отметим, важную роль инвестиций «Терминала Астафьева» в спортивную инфраструктуру Приморского края. В настоящий момент проводится реконструкция футбольной площадки в Чугуевке. На реконструированном силами предприятия нижнем поле стадиона «Водник» в Находке свои матчи проводят футболисты «Динамо-Владивосток», «Океана», над полем поднят флаг спортобщества «Динамо». В этом году здесь вновь пройдут два полуфинала «Динамо-Кубка» Приморского края. Турнир, который соберет лучшие любительские команды региона, состоится в августе–сентябре. Как и в прошлом году победители и призеры будут бороться за денежный приз в 450 тысяч рублей!