«Терминал Астафьева» и «Динамо-Владивосток» продолжают историю больших побед

Отметим, важную роль инвестиций «Терминала Астафьева» в спортивную инфраструктуру Приморского края. В настоящий момент проводится реконструкция футбольной площадки в Чугуевке. На реконструированном силами предприятия нижнем поле стадиона «Водник» в Находке свои матчи проводят футболисты «Динамо-Владивосток», «Океана», над полем поднят флаг спортобщества «Динамо». В этом году здесь вновь пройдут два полуфинала «Динамо-Кубка» Приморского края. Турнир, который соберет лучшие любительские команды региона, состоится в августе–сентябре. Как и в прошлом году победители и призеры будут бороться за денежный приз в 450 тысяч рублей!