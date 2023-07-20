Больше мороженого — больше улыбок: новый дом «Урсы» открыли в Артёме

На празднике юным жителям Артёма также напомнили, что уже сейчас они могут поучаствовать в конкурсе рилсов от Владивостокской фабрики мороженого «Урса» и выиграть крутые призы. Для этого необходимо снять видео в одной из выбранных номинаций, смонтировать, выложить его в VK с хештегом и отметкой @ursa_morozhenoe. Номинаций и хештегов три: