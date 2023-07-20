Больше мороженого — больше улыбок: новый дом «Урсы» открыли в Артёме

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Фабрика мороженого «Урса» продолжает развивать свою собственную фирменную сеть по всему региону, чтобы у приморцев всех возрастов была возможность насладиться любимыми вкусами детства.
Очередной точкой притяжения стал павильон в Артёме, открывшийся в среду, 19 июля, в районе Взрослого парка по адресу: площадь Ленина, 17 строение 2.
В честь торжественного открытия фабрика «Урса» подарила всем пришедшим на праздник настоящее торжественное шоу. Гости смогли не только насладиться вкусным мороженым, но и сделать несколько классных снимков на фотозоне, принять участие в лотерее и выиграть крутые футболки или целое ведёрко холодного лакомства.
А самые маленькие артёмовцы получили шанс посостязаться друг с другом в конкурсах, поучаствовать в викторине и потанцевать под зажигательную музыку. Настоящим хедлайнером праздника стал символ фабрики — белоснежный медвежонок Урса. Все ребята без исключения хотели обнять мишку и сделать с ним памятное селфи.
«Очень крутой праздник. Я без ума от этого мороженого, третий раз за сегодня покупаю „Чарли“, и ещё одно успела выиграть в конкурсе. Останавливаться на этом не планирую. Обязательно завтра приведу сюда родителей и сестрёнку за мороженым», — рассказала десятилетняя Арина из Артёма.
«Мороженое — бомба! Проходили с папой мимо, увидели какой-то праздник и решили зайти. Не пожалели. Купили рожков, поучаствовали в конкурсах. Маме расскажем — будет завидовать!», — поделился мальчик Юра.
«Прекрасно, что и у нас в городе появляются такие павильоны с мороженым. И не просто появляются, а дарят нашим детям настоящий праздник. В июне мы случайно попали во Владивостоке на открытие магазина в районе „Динамо“, подумали, что было бы неплохо и у нас здесь устроить такое торжество. И вот оно здесь. Мечты сбываются, как говорится», — рассказала жительница Артёма Татьяна Ярмолаева.
Директор фирменной розничной сети фабрики мороженого Анастасия Стаценко отметила, что в новом павильоне будут практически все из 59 наименований лакомства. В особенности — новинки, успевшие стать хитами продаж: сырная «Москва», фисташковый «Сочи» и уникальная линейка «Дальневосточные вкусы».
«Это у нас уже пятый павильон. И мы планируем достаточно активно развивать нашу розничную сеть, чтобы мороженое могли купить в любом уголке Приморского края», — отметила Анастасия Стаценко.
Она также рассказала, что уже на следующей неделе новый павильон «Урсы» торжественно откроется в Находке. А после список будет пополняться точками в других районах края.
На празднике юным жителям Артёма также напомнили, что уже сейчас они могут поучаствовать в конкурсе рилсов от Владивостокской фабрики мороженого «Урса» и выиграть крутые призы. Для этого необходимо снять видео в одной из выбранных номинаций, смонтировать, выложить его в VK с хештегом и отметкой @ursa_morozhenoe. Номинаций и хештегов три:
— «С днём рождения, Владивосток!» — в честь 163-летия города участникам предлагается выразить свою любовь к дальневосточной столице. #семья_любимых_вкусов
— «Красоты Приморского края» — каждый может показать неповторимое Приморье в его флоре и фауне, лесных пейзажах и морской синеве, рассветах и закатах. #дальневосточные_вкусы
— «Путешествие» — участники могут поделиться своими эмоциями и фотографиями из поездок по всему миру. #вкусные_путешествия
Конкурс продлится до 31 августа, а уже в сентябре будут известны победители, которые получат заветные подарки: за 1 место — ноутбук Huawei, за 2 место — планшет той же фирмы, за 3 место — «набор блогера».