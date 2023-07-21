zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

Изображение материала

На острове Русский в столице ДФО продолжается благоустройство общественных зон

21 июля 2023, 02:50
Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru
Глава Владивостока Константин Шестаков посетил остров Русский с рабочим визитом. Основным пунктом повестки было благоустройство общественных территорий.
Сюжет
Город

В частности, Константин Шестаков побывал в поселке Поспелово, где строят новую лестницу, которая соединит жилые дома с остановкой.

«Лестница появится благодаря активности жителей и программе губернатора Приморья по поддержке ТОСов. ТОС Поспелово подал заявку на грант и выиграл его. Строительные работы завершатся уже этой осенью. И это отличный пример того, как можно благоустроить территорию возле своих домов», — отметил Константин Шестаков.
Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru

Также для жителей острова построят три новых спортивных объекта. Отремонтированная хоккейная коробка на Поспелово перейдет в управление спорта администрации города. Теперь тут будет проходить больше спортмероприятий.

Помимо этого заканчивается ремонт стадиона около школы № 20 и возведение нового такого объекта у школы № 15 — здесь его никогда не было. Полностью готовы оба стадиона будут к сентябрю.

Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru

Также по распоряжению мэра в ближайшее время рабочие приведут в порядок дорогу на Поспелово.

#Город#Наш Город#Новости#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Что тоннами завозят из Китая в Приморье?
12 июля, 01:06
Во Владивостоке пройдет форум малых городов и исторических поселений
12 июля, 00:41
В список Forbes попал ещё один приморец
11 июля, 23:22
«Земля ушла из-под колёс»: в Приморье перевернулся грузовик — видео
11 июля, 07:52
Чайки стонут перед бурей: целое нашествие пернатых попало на видео во Владивостоке
11 июля, 07:50
Уже более 1 миллиарда рублей на рождение второго ребёнка получили жители Приморья
11 июля, 07:16