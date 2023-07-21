На острове Русский в столице ДФО продолжается благоустройство общественных зон

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Published Сегодня, 02:50
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В частности, Константин Шестаков побывал в поселке Поспелово, где строят новую лестницу, которая соединит жилые дома с остановкой.
«Лестница появится благодаря активности жителей и программе губернатора Приморья по поддержке ТОСов. ТОС Поспелово подал заявку на грант и выиграл его. Строительные работы завершатся уже этой осенью. И это отличный пример того, как можно благоустроить территорию возле своих домов», — отметил Константин Шестаков.
Также для жителей острова построят три новых спортивных объекта. Отремонтированная хоккейная коробка на Поспелово перейдет в управление спорта администрации города. Теперь тут будет проходить больше спортмероприятий.
Помимо этого заканчивается ремонт стадиона около школы № 20 и возведение нового такого объекта у школы № 15 — здесь его никогда не было. Полностью готовы оба стадиона будут к сентябрю.
Также по распоряжению мэра в ближайшее время рабочие приведут в порядок дорогу на Поспелово.