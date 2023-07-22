Пресс-конференция к открытию VIII ДВ-феста «Мариинский» прошла на Приморской сцене

Также на вопросы журналистов ответили солисты Мариинского театра — прима-балерина Оксана Скорик, премьер балетной труппы Андрей Ермаков, первый солист Александр Сергеев, солист Руслан Стенюшкин. Приглашённые артисты поделились ожиданиями от грядущего форума и рассказали о творческом обмене с балетной труппой Приморской сцены.