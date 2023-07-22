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Posted 21 июля, 23:00

Published 21 июля, 23:00

Modified Сегодня, 01:07

Updated Сегодня, 01:07

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Пресс-конференция к открытию VIII ДВ-феста «Мариинский» прошла на Приморской сцене

21 июля 2023, 23:00
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
21 июля в Приморской сцене Мариинского театра состоялась пресс-конференция, посвященная открытию VIII Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», Владивосток.
Сюжет
Опера

Об особенностях форума и его балетной программе рассказал художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев:

«В этом году масштабное событие пройдёт в новом формате: балетная и оперная части фестиваля будут представлены отдельно по срокам их проведения. Отличительной чертой нынешнего фестиваля является участие не только ведущих солистов Мариинского театра в спектаклях Приморской сцены, но и исполнение вторых партий гостями из Санкт-Петербурга. Решение об изменении привычного формата балетной части фестиваля связано с воплощением идеи директора Мариинского театра Валерия Гергиева о создании единого пространства для творческой деятельности между основной площадкой Мариинского театра и его филиалами».
Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театраПресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Руководитель балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев

Также на вопросы журналистов ответили солисты Мариинского театра — прима-балерина Оксана Скорик, премьер балетной труппы Андрей Ермаков, первый солист Александр Сергеев, солист Руслан Стенюшкин. Приглашённые артисты поделились ожиданиями от грядущего форума и рассказали о творческом обмене с балетной труппой Приморской сцены.

С 22 по 27 июля зрители смогут насладиться балетной частью фестиваля — спектаклями «Раймонда» (6+) Александра Глазунова, «Дон Кихот» (6+) Людвига Минкуса, «Жизель» (6+) Адольфа Адана. Главные и вторые партии исполнят ведущие солисты Мариинского театра.

События фестиваля пройдут в рамках проекта «Большие гастроли», организованном ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
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