Станет ли лето 2023 года самым дождливым в Приморье за последние годы?

В теории, если взять промежуток с 2020 по 2023 год, то это лето в Приморье действительно можно назвать самым дождливым за последние три года. Антирекороды 2019 года ему побить всё же не удалось. И это, безусловно, хорошо. Никому не нужны эти катастрофические потопы. Однако количество выпавших осадков говорит само за себя — их действительно больше среднего. В 20-х годах это пока самое дождливое лето. И пусть оно им и останется.