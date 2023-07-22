Станет ли лето 2023 года самым дождливым в Приморье за последние годы?

Posted Вчера, 02:38
Published Вчера, 02:38
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Жители Приморья обеспокоены тем, как проходит лето в 2023 году. Экватор времени года уже позади, а солнца люди почти и не видели. Конечно, иногда оно проглядывало, чаще в будние дни, дразня всех работяг. Но в основном его лучей не видно даже когда на улице нет осадков — всё по причине вечной облачности. Сюда же добавляем бесконечные тайфуны и циклоны, которые один за другим накрывают Приморье.
Сообщения о бесчисленных штормовых предупреждениях в телефонах приморцев уже не вызывают никакой реакции. И даже в эти выходные синоптики прогнозируют наступление возможного супертайфуна.
Приблизительный прогноз погоды на август тоже не вселяет никакой надежды на то, что лето «реабилитируется» и одарит жителей края заслуженным солнцем.
Люди уже и позабыли, когда в Приморье в последний раз было такое неприятное лето. В прошлом году их мучили не дожди, а невероятная духота. Но даже она кажется лучшим вариантом по сравнению с вечно плачущим небом. Корр. «Восток-Медиа» решил разобраться, можно ли считать лето 2023 года одним из самых дождливых в Приморье.
Чтобы понять, можно ли присудить этому лету такой статус, давайте вспомним в каком году последний раз синоптики по праву назвали это время года самым дождливым. А было это не так давно, в 2019 году. По данным Яндекс Погоды, в общем за всё время тогда выпало 749 мм осадков. И большая часть из этого числа пришлась на август — в тот месяц насчитали 521 мм.
Всё это напоминает то, что происходит в регионе сейчас. Что не новая неделя, то какой-нибудь циклон. Вспомним тот же июнь. Вряд ли, конечно, кто-то успел позабыть его, так как последствия непогоды были серьёзные.
Месяц начался с тропического ливня, который сразу начал устанавливать рекорды по количеству выпавших осадков.
Показатели по региону были следующие:
Режим ЧС в крае длился несколько дней. Во Владивостоке в тот момент затопило многие дороги, подъезды, торговые центры и прочие здания. Также размыло проезды ко многим населённым пунктам.
Это одни лишь сутки, а количество осадков уже перевалило за норму. И ведь это далеко не все дожди, которые были в июне. В конце месяца осадки вернулись, оставив за собой похожие последствия в виде потопов домов и улиц.
В общем, за июнь выпало 282 мм осадков при норме 104 мм — это на 271% больше ожидаемого. По словам специалистов Примгидромета, за последние 10 лет именно этот июнь получился самым теплым и экстремально влажным, осадков выпало более двух августовских норм. Грозовых дней было 10, что так же превысило норму.
Июль, нельзя сказать, что сильно отличается от своего предшественника. Безусловно, осадков в этом месяце не так много, и даже удалось застать парочку солнечных дней. Но это не отменяет факт, что и второй месяц лета особо не балует приморцев хорошей погодой. Июль так же начался со штормового предупреждения.
Дождь прошёлся буквально по всему краю. Жители Приморья делились кадрами, по которым даже удалось установить видео-маршрут осадков.
Первые сообщения о «мокрой» погоде стали поступать из села Губерово Пожарского района. Во Владивосток дождь дошёл с опозданием. Последствия, как и всегда — затопленные дороги.
И вот до конца июля осталось десять с лишним дней, но уже и на них синоптики поставили крест, объявив, что хорошей погоды ждать не стоит.
Что же получается? Почти две трети лета позади, а дожди не отступают. Может, август не подведёт?
Трудно сказать, что принесёт за собой третий месяц лета. Сделать абсолютно точный прогноз так заранее точно невозможно. Однако некоторыми крупицами информации о погоде в августе уже поделились сотрудники «Примгидромета». По их словам, осадков наконец будет меньше — только на востоке и севере их ожидается примерно около нормы. Однако другие источники пишут иное. Например, сайт GISMETIO сообщает, что больше половины месяца в крае будут идти осадки.
По прогнозам сервиса, в регионе ожидается 16 дождливых дней, 11 — с переменной облачностью и всего лишь 3 одарят Приморье солнцем. Это сильно расстраивает. Однако не стоит терять надежду, ведь всё может кардинально измениться.
В теории, если взять промежуток с 2020 по 2023 год, то это лето в Приморье действительно можно назвать самым дождливым за последние три года. Антирекороды 2019 года ему побить всё же не удалось. И это, безусловно, хорошо. Никому не нужны эти катастрофические потопы. Однако количество выпавших осадков говорит само за себя — их действительно больше среднего. В 20-х годах это пока самое дождливое лето. И пусть оно им и останется.
Будем надеяться, что август всё же порадует, нежели огорчит своей погодой.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что глава «Примгидромета» Борис Кубай огласил прогноз погоды до конца июля — приятного мало.