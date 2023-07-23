Грибные места: где в Приморье заняться «тихой охотой»

Практически все известные гримы в Приморском крае встречаются и в других районах, а это около 300 видов съедобных грибов. Если вы начинающий грибник, и не знаете секретных приемов поиска этих дикоросов, то вам лучше посетить остров Путятина, село Благодатное в Хорольском районе и уже выше упомянутый поселок Тавричанка в Надеждинском районе. Здесь грибы вы найдете всегда.