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Грибные места: где в Приморье заняться «тихой охотой»

23 июля 2023, 03:29
Приморский край — место грибное, сейчас сезон «тихой охоты», и жители края массово выходят в леса за грибами. А где в Приморье можно собрать самый богатый урожай? Публикуем список грибных мест.
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Благодаря довольно специфическому климату Приморье считается грибным регионом, «тихой охотой» здесь можно заниматься с апреля до конца ноября. Пик активности приходится на июль–сентябрь, в это время грибы удивляют особым изобилием.

Список съедобных грибов, которые можно найти в Приморском крае, велик. А самыми лучшими местами для сбора дикороса считаются расположенные на южных склонах сопок дубняки, березняки, кедровые леса. Для северных районов лучшими считаются смешанные леса, березняки и кедрачи.

Вообще в Приморье практически все леса грибные. Да что там леса, в городской черте — скверах и парках, а также на приусадебных участках тоже можно собрать урожай грибов. Кстати, самыми большими урожаями отличались годы наводнений. Это лето радует грибников обилием дикоросов, как раз из-за большого количества осадков.

Новые медиа опубликовали самые грибные места в Приморье в 2023 году:

— Тавричанка. Приехав в Тавричанку, вы должно доехать до озера, рядом с ним есть лес, который полон грибов. Сейчас там можно собирать боровики и обабки, грузди, белый гриб, сыроежки.

— Деревни Грибное и Алексеевка, в сторону Уссурийска. Название первой деревни говорит само за себя, здесь можно собирать грузди, опята, маслята, сыроежки. В Алексеевке лучше забираться вглубь леса.

— Седанка, рядом с водохранилищем. Здесь есть подосиновики, подберезовики, оленьи рожки, белые грибы, опята.

— Ботанический сад. Здесь растут сыроежки и белянки.

Практически все известные гримы в Приморском крае встречаются и в других районах, а это около 300 видов съедобных грибов. Если вы начинающий грибник, и не знаете секретных приемов поиска этих дикоросов, то вам лучше посетить остров Путятина, село Благодатное в Хорольском районе и уже выше упомянутый поселок Тавричанка в Надеждинском районе. Здесь грибы вы найдете всегда.

#Грибник#Общество#Люди#Новости#Приморский край
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