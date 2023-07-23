Грибные места: где в Приморье заняться «тихой охотой»

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Благодаря довольно специфическому климату Приморье считается грибным регионом, «тихой охотой» здесь можно заниматься с апреля до конца ноября. Пик активности приходится на июль–сентябрь, в это время грибы удивляют особым изобилием.
Список съедобных грибов, которые можно найти в Приморском крае, велик. А самыми лучшими местами для сбора дикороса считаются расположенные на южных склонах сопок дубняки, березняки, кедровые леса. Для северных районов лучшими считаются смешанные леса, березняки и кедрачи.
Вообще в Приморье практически все леса грибные. Да что там леса, в городской черте — скверах и парках, а также на приусадебных участках тоже можно собрать урожай грибов. Кстати, самыми большими урожаями отличались годы наводнений. Это лето радует грибников обилием дикоросов, как раз из-за большого количества осадков.
Новые медиа опубликовали самые грибные места в Приморье в 2023 году:
— Тавричанка. Приехав в Тавричанку, вы должно доехать до озера, рядом с ним есть лес, который полон грибов. Сейчас там можно собирать боровики и обабки, грузди, белый гриб, сыроежки.
— Деревни Грибное и Алексеевка, в сторону Уссурийска. Название первой деревни говорит само за себя, здесь можно собирать грузди, опята, маслята, сыроежки. В Алексеевке лучше забираться вглубь леса.
— Седанка, рядом с водохранилищем. Здесь есть подосиновики, подберезовики, оленьи рожки, белые грибы, опята.
— Ботанический сад. Здесь растут сыроежки и белянки.
Практически все известные гримы в Приморском крае встречаются и в других районах, а это около 300 видов съедобных грибов. Если вы начинающий грибник, и не знаете секретных приемов поиска этих дикоросов, то вам лучше посетить остров Путятина, село Благодатное в Хорольском районе и уже выше упомянутый поселок Тавричанка в Надеждинском районе. Здесь грибы вы найдете всегда.