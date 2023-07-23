Очевидцы помогли: личность борца с лотосами установлена в Приморье

Правоохранители Приморья заинтересовались видеозаписью, на которой видно, как неизвестный мужчина уничтожает краснокнижное растение в озере Карасиное Артемовской ТЭЦ. Очевидцы, призывавшие смутьяна не рвать лотосы, выложили видео в социальные сети, что позже привлекло внимание полиции.