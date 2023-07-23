Очевидцы помогли: личность борца с лотосами установлена в Приморье

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Правоохранители Приморья заинтересовались видеозаписью, на которой видно, как неизвестный мужчина уничтожает краснокнижное растение в озере Карасиное Артемовской ТЭЦ. Очевидцы, призывавшие смутьяна не рвать лотосы, выложили видео в социальные сети, что позже привлекло внимание полиции.
В официальном сообщении в телеграм-канале полиции Приморья говорится, что личность гражданина уже установлена.
«Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — комментируют инцидент правоохранительные органы.