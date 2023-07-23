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Очевидцы помогли: личность борца с лотосами установлена в Приморье

23 июля 2023, 02:10
Мужчина, который рвал лотосы в озере Карасиное, будет привлечен к ответственности. Полицейские установили его личность и ведут разбирательство.

Правоохранители Приморья заинтересовались видеозаписью, на которой видно, как неизвестный мужчина уничтожает краснокнижное растение в озере Карасиное Артемовской ТЭЦ. Очевидцы, призывавшие смутьяна не рвать лотосы, выложили видео в социальные сети, что позже привлекло внимание полиции.

В официальном сообщении в телеграм-канале полиции Приморья говорится, что личность гражданина уже установлена.

«Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — комментируют инцидент правоохранительные органы.

#Лотос Комарова#Общество#Экология#Новости#Приморский край
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